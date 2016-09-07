〈中部〉「喜樂阿嬤」貼圖 下載捐5元回饋

2016-09-07

〔記者陳冠備／二林報導〕二林喜樂保育院創始人「喜樂阿嬤」瑪喜樂，生前慈祥的模樣深植許多人心中，現在「喜樂阿嬤」也跟上流行，化身Q版動漫人物，要以貼圖的形式在LINE與大家見面。貼圖內容充滿喜樂阿嬤滿滿的愛意，也勾起不少喜樂人的回憶，現在購買喜樂阿嬤貼圖，創作者就捐五元回饋喜樂保育院，一起來「賴」喔！

二林喜樂保育院資源發展部公關組長陳金秀表示，院方事先完全不知情，昨日收到喜樂阿嬤的貼圖也很驚訝；原來是去年喜樂五十周年，與春豐文創洽談DVD製作事宜時，創作了喜樂阿嬤年輕Q版造型，大家都覺得阿嬤金髮造型很可愛，如果有LINE貼圖，一定很受歡迎。

陳金秀說，只是私下說說，願望竟然就實現了，大家這兩天瘋狂下載，平常捨不得買圖的都買了，真的很感謝春豐文創還有贊助DVD經費的合正機械總裁蕭議明，讓喜樂阿嬤慈悲奉獻愛的精神實現，時時充滿你我之間，提昇正面能量。

喜樂阿嬤的貼圖售價只要三十元，共有四十款她年輕時金髮俏麗又活潑的模樣，現在購買下載，春豐文創就捐出五元回饋給喜樂保育院。