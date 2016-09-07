| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉椬梧滯洪池 擬開放水上運動

2016-09-07

〔記者陳燦坤／口湖報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能昨實勘口湖鄉椬梧滯洪池，推崇當地生態、自然環境極適合發展旅遊，並表示風管處已向縣府申請接管，規劃滯洪池未來可以從事水上休閒運動。

徐振能昨天接受立委蘇治芬邀請，前往椬梧滯洪池，當地民眾反映兩年前完工後，滯洪池不僅具防洪功能，也結合植被景觀成為口湖鄉新景點，每天傍晚環湖步道可見民眾散步運動，南池湖中島樹林則可看到成群白鷺鷥棲息，每逢秋冬候鳥過境，賞鳥人潮湧現，湖畔也偶有遊客露營、烤肉。

但滯洪池周遭雜草叢生，藏匿其中的流浪狗突然竄出常嚇到民眾，縣府水利處坦言受限人力、經費，椬梧滯洪池啟用後，縣府僅能致力於環境維護，定期派員除草。

風管處接管 發展觀光

徐振能則表示，為推動椬梧滯洪池觀光效益，風管處已向縣府申請接管，同時規劃開放滯洪池水域，未來發展水上運動並招商；蘇治芬則建議將當地水產融入行銷，增加養殖業者收益，豐富旅遊內涵。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
設立農綜園區 縣府招商不順

嘉義縣府去年規劃設立「嘉義縣農業綜合園區」，一期工程將興建農特產品展售館、美食廣場等，可讓故宮南院的遊客來消費，並帶動朴子、太保等鄉鎮市發展…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈中部〉椬梧滯洪池 擬開放水上運動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.