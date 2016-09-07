〈中部〉椬梧滯洪池 擬開放水上運動

2016-09-07

〔記者陳燦坤／口湖報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能昨實勘口湖鄉椬梧滯洪池，推崇當地生態、自然環境極適合發展旅遊，並表示風管處已向縣府申請接管，規劃滯洪池未來可以從事水上休閒運動。

徐振能昨天接受立委蘇治芬邀請，前往椬梧滯洪池，當地民眾反映兩年前完工後，滯洪池不僅具防洪功能，也結合植被景觀成為口湖鄉新景點，每天傍晚環湖步道可見民眾散步運動，南池湖中島樹林則可看到成群白鷺鷥棲息，每逢秋冬候鳥過境，賞鳥人潮湧現，湖畔也偶有遊客露營、烤肉。

但滯洪池周遭雜草叢生，藏匿其中的流浪狗突然竄出常嚇到民眾，縣府水利處坦言受限人力、經費，椬梧滯洪池啟用後，縣府僅能致力於環境維護，定期派員除草。

風管處接管 發展觀光

徐振能則表示，為推動椬梧滯洪池觀光效益，風管處已向縣府申請接管，同時規劃開放滯洪池水域，未來發展水上運動並招商；蘇治芬則建議將當地水產融入行銷，增加養殖業者收益，豐富旅遊內涵。