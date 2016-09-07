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〈中部〉來台當志工10天 俄羅斯正妹愛上西螺米

2016-09-07

〔記者黃淑莉／西螺報導〕雲林縣螺陽文教基金會最近多了一位來自俄羅斯女志工Kate，體驗台灣豐富自然生態、文化，來台十天她勤學中文，對台灣人開朗、熱情及西螺米印象深刻，接下來還會到校園與學生一起交流俄羅斯及台灣文化。

廿一歲的Kate現仍在俄羅斯攻讀碩士，Kate表示，她喜歡旅行，趁年輕時參加國際志工，到世界各國旅遊，體驗不同生活、結交各國朋友，已去過冰島、荷蘭及印尼，在印尼時結識台灣友人，聽到友人介紹台灣自然生態豐富、文化多元，加上友人熱情邀約，今年特別到台灣當志工。

Kate有雙水汪汪大眼、長相甜美，但她熱愛戶外運動，高中時曾是國家游泳代表隊，現也是專業游泳教練，她說，來台灣除學中文、體驗不同文化，還想去阿里山及其他高山走走。

來西螺十天，她說，台灣人好樂觀，走在街上看到許多人臉上總是掛著笑容，也很親切，雖還在適應台灣油炸食物，但很喜歡西螺米。

螺陽文教基金會董事長何美慧指出，Kate將在西螺待四個月，期間將協助西螺背包客棧及柑仔店的營運，並透過電視向國外友人介紹西螺，也將到校園展開語言及文化交流，打開學生的國際視野。

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  • 來自俄羅斯莫斯科的Kate（右）在西螺螺陽文教基金會擔任志工，學中文也認識台灣文化。（記者黃淑莉攝）

    來自俄羅斯莫斯科的Kate（右）在西螺螺陽文教基金會擔任志工，學中文也認識台灣文化。（記者黃淑莉攝）

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