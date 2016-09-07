〈中部〉設立農綜園區 縣府招商不順
2016-09-07
〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣府去年規劃設立「嘉義縣農業綜合園區」，一期工程將興建農特產品展售館、美食廣場等，可讓故宮南院的遊客來消費，並帶動朴子、太保等鄉鎮市發展，但招商不順，八月底流標，縣府將檢討、修正標案內容，希望順利標出，啟動建設。
縣府農業處推動農綜園區，佔地九公頃多，去年底在縣議會曾被議員認為「有機樂活農園」都無成果，卻又辦理農綜園區，一度被刪除預算三百萬元，後來辦理追加補回。
農綜園區今年開始整地，八月委託經濟發展處辦理「嘉義縣農業綜合園區第一期︱多功能農業推廣服務設施」委託民間建置及營運案，無人投標而流標。
經發處工商發展科長柯凱譯說，此標案幾乎沒有限定條件，立案公司及資產無負債等即可，得標廠商須自行開發建設軟硬體，投資經費可觀，營運自負盈虧；經向業界進行瞭解，因簽約期限不到十年，加上故宮南院帶來遊客前景尚不明朗，廠商還在評估。
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設立農綜園區 縣府招商不順
嘉義縣府去年規劃設立「嘉義縣農業綜合園區」，一期工程將興建農特產品展售館、美食廣場等，可讓故宮南院的遊客來消費，並帶動朴子、太保等鄉鎮市發展…
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