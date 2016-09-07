〈中部〉高溫木耳色淡 業者：不影響品質

2016-09-07

〔記者曾迺強／中埔報導〕國人近年流行黑木耳及相關產品養生風潮，消費者挑選時，常認為生鮮木耳色澤要「黑」才是極品，但入選今年國宴菜色的木耳業者說，「一年四季生長的黑木耳會隨溫度變化而轉變」，夏季氣溫攝氏三十度以上，黑木耳生長較快，色澤偏淡是自然現象，木耳不分顏色深淺都好吃。

在嘉義縣中埔鄉栽種木耳有四十多年經驗的旭嶺農場負責人莊歸鴻表示，部分消費者覺得深色生鮮木耳較營養，使得淺色木耳滯銷，其實挑選時把握質地肥厚、耳瓣微捲、按壓後能恢復彈性等要點，就是優質的木耳。

農業試驗所副研究員吳寬澤說，木耳以往只在冬天栽培，近十年因技術進步，全年皆有產量，木耳顏色淡，除夏季高溫所致，在太空包上採收三至四次後也會變淡，口感比較不「Q彈」。

莊歸鴻說，夏天溫度三十度以上的木耳生長速度快，顏色較淡，農曆十月過後生長會開始變慢，色澤轉黑，有的業者看準消費者錯誤認知又黑又亮的木耳才好，會以加工方式增深色澤，實在很要不得。

莊歸鴻十年前把農場交棒給兒子莊詠傑管理後，陸續取得產銷履歷、CAS有機認證等，所產出的木耳，今年入選五二０國宴菜色「三小福」中的醋漬木耳蓮藕。

中埔鄉農會菇類產銷班第一班班長劉漢章說，中埔鄉木耳產量約占全國七成，號稱「黑木耳的故鄉」，顏色淺的木耳賣相較差，但口感差不多，有業者為了去除木耳雜質，特別萃取濃縮，成為膠囊產品。