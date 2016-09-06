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〈南部〉中秋野餐音樂會 烏山頭有約

2016-09-06

〔記者王涵平／白河報導〕西拉雅國家風景區管理處將在烏山頭水庫舉辦中秋野餐音樂會，前一百組網路報名民眾，可獲專屬野餐墊。

西拉雅管理處表示，「龍來愛上西拉雅，中秋點燈野餐音樂會」十五日在烏山頭水庫舉行，二○一六燈會的龍形花燈，將移至烏山頭水庫風景區，中秋節當天點燈，並響應環保「愛地球不烤肉」，以野餐音樂會讓民眾用最放鬆的心情度過中秋團聚時刻，即日起報名，享有當日入場烏山頭水庫風景區六十元優惠價，還能獲得專屬野餐墊。

西拉雅管理處長張隆城表示，同一週的週末在烏山頭水庫，也有寓教於樂的「農情米意烏山頭︱無米樂農村體驗」，讓民眾更認識嘉南大圳歷史人文，並融入農業米食文化。

中秋節野餐音樂會有弦月四重奏演出，前一百組（每組需兩人以上）透過網路報名民眾可獲贈野餐墊，前一百名報名者憑電子票券入場，即可享有入場門票優惠價六十元，民眾可至活動網站http://www.sirayasummer235.tw/或Accupass網站報名。

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