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〈南部〉曼陀林為愛義演100場 今啟程

2016-09-06

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學藝術中心曼陀林樂團「攜手協力、為愛演出一百場」義演活動，今天從成大醫院住院大廳出發，將至全台各地醫院、孤兒院、老人安養院或教會演出，希望能以美好的樂音，撫慰孤寂或創傷的心靈。

成大藝術中心曼陀林樂團成立邁入第十年，常參與醫院、安養院或教會舉辦的慈善義演活動，為了感謝各界多年的支持，指導老師蕭玲發起「為愛演出一百場」活動，獲得團員高度認同，演出足跡將遍及台南、雲林、彰化、嘉義、高雄、屏東、南投等縣市。

團長王琪表示，團員中有不少婆婆媽媽，平時就非常熱心參與義演活動，感恩奇美集團創辦人許文龍對曼陀林音樂的無私推廣與付出，也看到社會有許多需要被照顧及關懷的弱勢族群，因此希望能透過音樂，將愛傳達給需要被關懷的人。目前已有多個縣市的醫院、安養中心、日照中心、育幼院 、仁愛之家等期待樂團前往表演，今天上午團員將先在成大醫院住院大廳演出，曲目包括望春風、早春等國內外樂曲。

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  • 國立成功大學藝術中心曼陀林樂團將巡迴全台醫院、安養院義演。（成功大學提供）

    國立成功大學藝術中心曼陀林樂團將巡迴全台醫院、安養院義演。（成功大學提供）

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