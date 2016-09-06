| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉鳥松區公所製月餅 獨老驚喜哽咽

2016-09-06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鳥松區公所昨天邀集婦參委員及公所同仁捲起衣袖，為區內廿九戶獨居老人製作月餅，老人家拿著還熱騰騰的月餅，驚喜哽咽說，每逢佳節最難熬，一盒月餅掃去不少憂愁。

贈給區內29戶獨老

鳥松區區長魏瑟瑄說，「每逢佳節倍思親」，獨居老人感傷的氛圍相對凝重，因而首度舉辦愛心月餅製作，婦參委員、鳥松區農會也共襄盛舉，鳥松區農會不僅提供場地，還派出料理老師賀璧南指導。

四十餘人參與月餅製作，對她們卻是新鮮體驗，在老師教導下擀餅皮、做內餡、捏製、烘焙，很快就上手，賀璧南考慮到長輩們的健康，特地選用少糖、少油食材。

魏瑟瑄率相關人員將剛出爐月餅送抵獨居老人住家，第一站是中低收入戶的周國顯，他看到這麼多人突然造訪，一時不明所以，拿到月餅竟一度哽咽無法言語。

八十歲周國顯罹患大腸癌，妻子重度肢障，夫妻倆育有兩名兒子，均未與父母同住，大兒子因疾病無工作，寄居朋友家中，二兒子亦無固定職業。老夫妻為該區獨居老人送餐服務對象，平時媒介長期照護中心做居家服務。

廣告
  • 獨居長輩收到熱騰騰月餅，驚喜哽咽。 （記者洪臣宏攝）

    獨居長輩收到熱騰騰月餅，驚喜哽咽。 （記者洪臣宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 月餅 獨居老人
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
【議長補選‧民進黨黨內登記】11黨籍議員陪同下 賴美惠完成登記

台南市議會民進黨團昨天開始受理黨內議長補選登記，民進黨內議長人選呼聲最高的前議長賴美惠，昨天在十一名黨籍議員陪同下完成黨內登記，加上部分賴系…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：〈南部〉鳥松區公所製月餅 獨老驚喜哽咽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.