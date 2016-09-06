〈南部〉鳥松區公所製月餅 獨老驚喜哽咽

2016-09-06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鳥松區公所昨天邀集婦參委員及公所同仁捲起衣袖，為區內廿九戶獨居老人製作月餅，老人家拿著還熱騰騰的月餅，驚喜哽咽說，每逢佳節最難熬，一盒月餅掃去不少憂愁。

贈給區內29戶獨老

鳥松區區長魏瑟瑄說，「每逢佳節倍思親」，獨居老人感傷的氛圍相對凝重，因而首度舉辦愛心月餅製作，婦參委員、鳥松區農會也共襄盛舉，鳥松區農會不僅提供場地，還派出料理老師賀璧南指導。

四十餘人參與月餅製作，對她們卻是新鮮體驗，在老師教導下擀餅皮、做內餡、捏製、烘焙，很快就上手，賀璧南考慮到長輩們的健康，特地選用少糖、少油食材。

魏瑟瑄率相關人員將剛出爐月餅送抵獨居老人住家，第一站是中低收入戶的周國顯，他看到這麼多人突然造訪，一時不明所以，拿到月餅竟一度哽咽無法言語。

八十歲周國顯罹患大腸癌，妻子重度肢障，夫妻倆育有兩名兒子，均未與父母同住，大兒子因疾病無工作，寄居朋友家中，二兒子亦無固定職業。老夫妻為該區獨居老人送餐服務對象，平時媒介長期照護中心做居家服務。