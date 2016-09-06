〈南部〉五月天演唱會助陣 高捷8月運量創紀錄

2016-09-06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運八月平均日運量突破十八萬人次，創通車九年來八月最高紀錄；高捷分析暑假效應及五月天助陣，讓運量一舉飆升，但同時間草衙站單日平均人次也略減至九千餘，是五月以來首度跌破一萬以下。

8月平均日運量破18萬人次

暑假結束，高捷統計今年八月平均日運量達十八萬七千餘人次，是高捷通車以來的八月最高紀錄。

高捷分析，今年暑假有大魯閣草衙道、輕軌試營運路段延伸等效應、高捷動漫祭系列活動等，均促使更多民眾搭乘高捷，再加上八月中旬五月天在世運主場館兩場演唱會，遂讓高捷運量飆高。

高捷表示，暑假是高捷營運重點，通車九年來以一○二 年八月、平均日運量達十七萬餘人次最多，一○三跟一○四年都是十六萬餘人次，今年一舉突破十八萬，對高捷意義很大，除實質營收、也凸顯高捷經營方向浮現效應。

草衙道開張後 成人氣最夯站

但同時間，高捷也注意到紅線草衙站的數據變化，該站原來每日進出平均人次約兩千到三千，五月中旬大魯閣草衙道開張後，每日平均人次一舉破萬，成為高捷人氣最夯車站。

高捷指出，草衙站五月單日平均人次一萬兩千餘（大魯閣開張後算起）、六月一萬一千餘、七月一萬零四百餘、八月九千五百餘，進出人次每月均緩慢下滑，八月更首次跌破一萬。

對於草衙站人數逐月減少，高捷私下評估還算正常，未來也會持續開發沿線土地，引入更多投資建設，帶動更多民眾搭乘高捷。