〈南部〉南應大開先導班課程 生稱「大補帖」

2016-09-06

〔記者林孟婷／永康報導〕為讓大一新生更了解自己的課程與興趣，台南應用科技大學開設「先導班」，不僅可以免費修讀，完成修課的學生，還可獲得專業選修畢業學分，成為學生口中的「大補帖」。

台南應用科技大學為提升大一新生專業基礎學科的核心學習能力，開設為期三天的「大一新生先導班課程」，凡完成註冊手續的新生，皆可自由報名、免費修讀，完成修課者，還可獲得專業選修畢業學分。

台南應大校長林品章表示，自一○一學年度開設以來，深獲學生與家長肯定，報名人數逐年成長，今年共開設卅門課，授課教師達到六十八位、參與學生更多達一千兩百多人，顯見現在年輕學子對自己的學習規劃越來越重視。

課程內容包含各系基礎導論與特色專業實作，藉由課堂討論、實作體驗、創意激盪、技巧演練、桌遊測驗等多元教學活動，引導學生認識所選讀系所的修課內容，提升專業基礎學科核心能力，進而能夠更有目標、動機，加強日後職場就業所需的相關職能。

林品章說，新生先導班的開設動機，是希望協助大一新生能於正式開學前儘早瞭解所選讀系所修課內容、大學授課方式，也能提早規劃確立未來的求學、職涯規劃。