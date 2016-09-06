〈南部〉推烏克麗麗進校園 逾7000學童受惠

2016-09-06

〔記者王俊忠／台南報導〕近幾年進入南市小學推廣在地文史與烏克麗麗樂器演奏的南市赤崁文化關懷協會，到今年已有七所小學的學生加入此藝文薰陶行列。昨天，南區日新國小五年級生課程開訓，協會表示，台南地區受此課程之惠的小學生，累計達七千多人次，全靠愛好藝文的志工伙伴利用閒暇到校義務教學。

南市赤崁文化關懷協會於一○一年間成立後，與南市青年音樂研習召募對音樂及在地文史有興趣的伙伴、擔任藝文志工，深入地方小學，以烏克麗麗彈奏教學及說故事方式，介紹府城在地歷史、文化，希望讓孩童透過音樂、文史故事，更深入認識自己居住的大台南府城。

赤崁文化關懷協會理事長蔡建男表示，協會召募的藝文志工是利用工作空檔到學校進行教學服務，已有一百多位志工參與，一○一年起，志工群先後到永康區勝利、復興國小、東區復興國小、北區文元國小與中西區永福國小從事烏克麗麗與在地文史義務教學；今年又新增南區日新國小及安平區石門國小兩校。

志工義務教學 日新國小五年級開訓

昨天，蔡建男與捐助協會一百支烏克麗麗作為教學用具的市議員呂維胤夫妻一起到日新國小，為五班五年級學生主持開訓典禮。日新校長王海秀說，從本學期起，所有小五學生會利用每週二朝會時間，進行烏克麗麗與台南文史研習。

呂維胤感謝協會與藝文志工群付出時間與愛心，為小學生義務教學，令人佩服，希望有更多年輕人參與藝文志工、播撒藝文種子。蔡建男認為，從教育、藝術與社區服務著手，能讓藝文種子向下扎根、培育優質的下一代。