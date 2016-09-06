〈南部〉馬沙溝鐵人三項 週六起競賽
2016-09-06
十七國、一千七百多名選手參賽
〔記者蔡文居／台南報導〕二○一六「LAVA台南馬沙溝站鐵人三項賽」，將於九月十日至十一日在台南馬沙溝濱海遊憩區登場，共有來自十七個國家、一千七百多名選手參賽，台南地主隊有二百七十四名選手參賽，主辦單位台灣鐵人三項公司昨天也代表鐵人選手們捐贈華山基金會將軍天使站五萬元，希望為照顧獨居長者盡一分心力。
台南隊 二百七十四名選手迎戰
台南馬沙溝站鐵人三項賽由台南市議會共同主辦，市議會代理議長郭信良及市議員謝龍介，昨與台灣鐵人三項公司總經理鄭世奇、華山金基金會共同召開記者會，並舉行捐贈儀式。
鄭世奇表示，這項比賽今年已邁入第四屆，台南的地主隊「277鐵操人」今年更號召二百七十四名選手迎戰，希望能將各分齡組冠軍留在台南，同時也藉由比賽，讓國際友人認識台南之美。
郭信良表示， 這是一個意義非凡的比賽，感謝台灣鐵人三項公司這四年來一直選擇台南做為比賽場地，將好山好水的台南推廣出去，不僅提升觀光收益，也提升台南的國際知名度，無形的傳播，是無法用金錢衡量的，希望市府能夠重視，讓比賽未來能繼續留在台南。
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