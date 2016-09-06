2016-09-06

缺買毒錢竊工地機具 3嫌被逮

〔記者黃建華／高雄報導〕缺錢購毒，竟動起歪腦筋竊取工地機具變賣！新興分局自強路派出所昨宣布破獲由盧姓等三嫌所組成的竊盜集團，涉嫌在今年七月間連續翻牆入侵民宅工地行竊施工機具，讓警方驚訝的是，透過監視器畫面看到，竊嫌一次使用兩台腳踏車搬運沉甸甸的大型機具，並將其載運至近十公里遠的一處民宅堆放，蕭姓被害人損失機具價值廿一萬元，全案依竊盜罪嫌送辦。