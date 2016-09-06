〈南部〉醉男飛車撞2騎士 幸無大礙
2016-09-06
〔記者蔡清華／高雄報導〕昨天清晨一名喝到茫男子，為躲避警方酒測，與警展開飛車追逐，連續衝撞兩名機車騎士受傷送醫，幸無大礙。
鳳山分局五甲所昨天清晨四時許接獲通報，在鳳山區自強二路檳榔攤有醉男鬧事，警方到場時發現一部自小客車逆向違規停車，正欲上前了解情況時，卅三歲許姓駕駛見警隨即駕車離開現場躲避警方盤查。
自小客車先撞擊一部重機車（陳姓女騎士、五十六年次、雙腳擦傷），未停車查看還加速逃逸，警方即刻展開追捕，並通知一一九救護車到場救護女騎士，警方一路追至南正二路時，自小客車撞擊一部輕機車（白姓男騎士，卅九年次、右腿骨折、送往八○二醫院）。
警方一路續追至保泰路時，見該自小客車自撞保泰路分隔島路樹後停止，警方立即下車逮捕許嫌，許姓駕駛供稱因酒後駕車才躲避警方盤查，逃逸過程中均不知自己有撞擊到其他車輛，酒測值為0.61mg/L。
許男鼻樑擦傷，而陳女、白男送醫後均無生命危險，依刑法公共危險罪移請高雄地檢署偵辦。
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