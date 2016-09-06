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〈南部〉蛇行造浪逃 越界中船重罰240萬

2016-09-06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕兩岸人民關係條例去年修正以來，大幅調高越界中國漁船罰金，雖然查扣數逐年減少，但罰金都維持在上千萬元；昨日中國閩龍漁六六七八八號漁船，因取締時蛇行造浪規避登檢，遭裁罰最高金額二百四十萬元。

由於八月份為中國伏季期結束，沿海廣東、福建漁船傾巢而出，澎湖海巡隊規劃威力掃蕩，加強驅離中國漁船勤務作為，分別帶案扣留中國閩龍漁六六七八八、粵南澳三一二三七及閩東漁六四七六三等三艘越界中國漁船，其中閩龍漁號漁船因取締時蛇行造浪，企圖規避海巡警艇登檢，因此被裁罰最高金額二百四十萬元，另兩艘則分別裁罰一百廿萬及七十五萬元罰金。

昨日上午九時許開始切割受裁罰中國漁船上的起網機等網具，由於閩龍漁號作業不及，先切除另外兩艘，計沒入起網機四台、網板四塊、魚網十四件、滾輪六條、漁獲二百五十公斤（已執行海拋）後於下午四時四十五分驅離出境。由於中國漁船越界侵害漁民生計，且其採用底拖網漁法破壞海底生態甚鉅，為維護澎湖珍貴的海洋資源，澎湖海巡隊將嚴正執法。

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  • 中國閩龍漁六六七八八號漁船，因規避登檢蛇行造浪，遭裁罰最高二百四十萬元。（記者劉禹慶攝）

    中國閩龍漁六六七八八號漁船，因規避登檢蛇行造浪，遭裁罰最高二百四十萬元。（記者劉禹慶攝）

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