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〈南部〉行李箱滑落電扶梯砸人 判拘40天

2016-09-06

〔記者黃建華／高雄報導〕搭電扶梯務必得小心隨身行李，以免掉落傷人，惹上官司。

佘姓女子去年在高鐵左營站搭電扶梯下行欲前往月台時，所攜帶的行李箱不慎從電扶梯滑落，撞及另一張姓旅客，並造成張姓民眾跌倒受傷，雙方遲未達成和解，張某提告，高雄地院一審依過失傷害判處佘女過失傷害，處拘役四十日，如易科罰金，以新台幣一千元折算一日。仍可上訴。

判決內容指出，佘姓女子於民國一○四年二月廿三日下午四時許，偕同丈夫陳男抵達「台灣高鐵左營站」，欲攜帶行李箱搭乘下行電扶梯前往高鐵月台時，本應注意保持行李箱穩妥放置於電扶梯踏階上，防止其滑落，竟在行李箱尚未置妥於運轉中之電扶梯踏階上時，貿然鬆手，適有張姓民眾在同向前方搭乘電扶梯，被佘女的行李箱自高處滑落撞及，張因此倒地並遭該電扶梯齒輪割傷，而受有右臀鈍挫傷、下背鈍挫傷及左腳踝鈍挫傷等傷害。

佘女雖有賠償張男五、六千元，但雙方遲未達成和解，張男為此提告。

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