〈南部〉【議長補選‧民進黨黨內登記】11黨籍議員陪同下 賴美惠完成登記

2016-09-06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團昨天開始受理黨內議長補選登記，民進黨內議長人選呼聲最高的前議長賴美惠，昨天在十一名黨籍議員陪同下完成黨內登記，加上部分賴系人馬不克前來，估計支持賴美惠的黨籍議員至少有十六席，預料在黨內將可輕鬆過關，代表民進黨參選議長。

賴美惠表示，在支持者及黨團議員同仁的鼓勵支持下，決定「從哪裡跌倒，從哪裡爬起」，因此再出來承擔將來的議長補選任務。如獲黨內提名，將會全力以赴，並爭取無黨籍議員的支持，努力爭取勝利，未來能繼續帶領台南市議會，讓議政透明化、以民意、人民期許作為未來議會改革方向，府會合作打造幸福大台南。

賴美惠的參選記者會，由市長賴清德的子弟兵呂維胤議員擔任司儀，隨後並帶領大家一起高喊「民進黨團結！賴美惠當選！」

國民黨書記長蔡育輝表示，將以勝選為最大考量，與在野勢力取得共識推出最適合的人選。