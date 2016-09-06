〈南部〉徐振能接掌雲管處 擬開放水晶教堂

2016-09-06

〔記者楊金城／北門報導〕交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處新任處長徐振能昨天上任，他從嘉義縣文化觀光局副局長出線，升任雲管處處長被喻為是匹黑馬。而近些年風起雲湧的水晶、高跟鞋教堂興建發展觀光計畫因正反意見多，後續鑽石教堂有可能喊卡。

五十九年次的徐振能，是中原大學土木工程碩士，曾在省府和嘉義縣政府服務，對土木和觀光業務熟悉，能力強又人緣好，他推動「故宮開嘉門嘉藝賞燈趣」、「2016世界博茶會」、「2016回嘉真好百人街頭藝人大賽」、「阿里山日出印象」、「東石漁人碼頭海之夏祭」等大型活動有目共睹。

據悉徐振能獲嘉義縣長張花冠力薦出線，昨天他上任雲管處長，雲嘉南的公所、觀光產業超過百人前來祝賀和觀禮，足證好人緣。

徐振能說，雲管處轄區內的觀光資源也許不是台灣「第一」，但一定是「唯一」，上任後將發展雲嘉南深度旅遊，打造雲嘉南觀光國際品牌，將產業精緻化、深度化，以吸引高端消費群，創造觀光產值。未來也會加強網路行銷，和盤整輔導區內觀光產業，健檢觀光產品，培育觀光人才，打造雲嘉南特色旅遊，吸引年輕人返鄉蹲點發展。

而雲管處近些年提出「台灣婚紗大道」興建北門水晶教堂、布袋高跟鞋教堂，雖創造話題，吸引觀光人潮，但正反意見紛陳，昨天主持徐振能上任的觀光局主秘蔡明玲說，水晶教堂、布袋高跟鞋教堂已完成階段性任務，未來須轉型思考其他的觀光發展計畫。

雲管處原本要在嘉義新塭新建鑽石教堂，因預定地在鹽埕，引起衝擊生態的疑慮，觀光局已暫緩此計畫再評估；水晶教堂因觀光客流失，雲管處則考慮開放遊客進入水晶教堂。