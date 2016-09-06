〈南部〉震災善款支應校舍重建 議會監督小組反對
2016-09-06
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府利用震災善款十六億元投入全市震災廿四所受損學校重建工作，市議會賑災款使用監督小組及教育、財經委員會昨天赴北區大光國小及明德國中現勘，決議支持危險教室應儘速拆除重建，但不支持由震災善款支應復原重建經費，要求善款應專款專用。
監督小組︰這些校舍早列老舊或危險校舍
監督小組召集人蔡育輝表示，會勘後發現這些校舍早在一○一年就列為老舊或危險校舍，動用善款並不合適，呼籲受災戶及捐款人提告，有意提告者，均可跟他聯繫。
市府表示，震災善款用於結構遭毀損的廿四所學校校舍重建，有絕對的正當性，過程完全符合程序，具有合情、合理、合法性，切合公善與實際需要，籲請各界理性支持。
市府︰很多捐款人也指定捐給受災的學校
市府表示，完全照顧到災民重建需求後，由於善款經費還足夠，加上包括玉井國中等學校在地震時也受到損壞，很多人捐款也指定要捐給受災的學校，並尊重市府使用，將善款用在同樣是受災戶的學校重建，符合災害防救法規定，完全合法。市議員唐碧娥表示，議會是合議制，在災民完成重建需求及照顧後，若有剩餘款用於受災學校並無可厚非，畢竟學童的安全應列為優先。
市議會在勘察後做成三點結論，包括參與會勘議員對校園校舍安全同表重視，並支持危險教室應儘速拆除重建，以確保學童安全，但仍應依市議會上個月的大會決議，不支持由震災善款支應復原重建經費。
議會︰教局應編列預算或追加減預算支應
另外，危險校舍重建所需經費，要求教育局循正常程序於一○六年度編列年度預算支應，如預算籌編不及，請於一○六年度追加減預算時編列，以符體制。最後，請市府研擬將地震災害捐款設立基金管理，以確保專款專用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
【議長補選‧民進黨黨內登記】11黨籍議員陪同下 賴美惠完成登記
台南市議會民進黨團昨天開始受理黨內議長補選登記，民進黨內議長人選呼聲最高的前議長賴美惠，昨天在十一名黨籍議員陪同下完成黨內登記，加上部分賴系…
網友回應
熱門新聞
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 韋汝出任務 險遭金剛出賣
- 八德塑膠加工廠大火 延燒2民宅、住戶倉皇逃
- 《女友要分手》渣男恐嚇 拿愛愛影片 上網賣賣
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 吳俊宏轉型唱電音 目標「男版謝金燕」
- 妄想齊人福 保全反遭少女賴性侵
- 美網賽》四大皆空 蠻牛：明年東山再起
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 09/06 各報重點新聞一覽
- 「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會
- 志光函授個資外洩 28學員被詐500萬
- 討不回1萬8千元 消防員縱火
- 〈廢核救家園〉新政府廢核之路 走一步退兩步
- 歐巴馬被杜特蒂嗆 北韓也曾罵過...
- 交通安全納課程？ 教長:從生活落實
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pensions must provide living expenses: SDP
- 看問題》國機國造？國際合作？政府應速定調
- 店霸擺桌 拉整排機車出停車格
- 熱錢湧入 台股揚升至9100點上方
- 蕭敬騰、林俊傑爭鬥5年？ 傳因唱片公司偏心他...
- 恐怖巧合？《屍速》拍攝中 釜山出現首位感染者！
- 要泡菜妹Juniel避高帥男 詹惟中鐵嘴說...
- 《台股青紅燈》嚴凱泰的心頭大石
- 犀牛轉賣》新東家3大難題 靠「火牛陣」突圍
- 客串場均20分 豪當一哥有認證
- 38億安毒走私日本 台日聯手破獲
- 社論》年金改革不是綁票的工具
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 溫哥華台灣同鄉會 挺港爭民主
- 日人氣男團驚爆雜交 搞大少女肚子不認帳
- 巧手折皮卡丘氣球 水電工逗樂病童
- 新南向 政院：沒必要和一帶一路競爭
- 中職棒球文物展 4隊長同台
- 新南向政策啟動 邀日星助攻
- 一哥纏鬥5年？蕭敬騰林俊傑私下交情好
- 自由廣場》吳國楨談黨產
- 37年來颱風增多又變強 專家：襲台更劇烈
- 孟庭麗託夢要大家放心 弟盼還公道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉震災善款支應校舍重建 議會監督小組反對
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分