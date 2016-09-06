〈南部〉震災善款支應校舍重建 議會監督小組反對

2016-09-06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府利用震災善款十六億元投入全市震災廿四所受損學校重建工作，市議會賑災款使用監督小組及教育、財經委員會昨天赴北區大光國小及明德國中現勘，決議支持危險教室應儘速拆除重建，但不支持由震災善款支應復原重建經費，要求善款應專款專用。

監督小組︰這些校舍早列老舊或危險校舍

監督小組召集人蔡育輝表示，會勘後發現這些校舍早在一○一年就列為老舊或危險校舍，動用善款並不合適，呼籲受災戶及捐款人提告，有意提告者，均可跟他聯繫。

市府表示，震災善款用於結構遭毀損的廿四所學校校舍重建，有絕對的正當性，過程完全符合程序，具有合情、合理、合法性，切合公善與實際需要，籲請各界理性支持。

市府︰很多捐款人也指定捐給受災的學校

市府表示，完全照顧到災民重建需求後，由於善款經費還足夠，加上包括玉井國中等學校在地震時也受到損壞，很多人捐款也指定要捐給受災的學校，並尊重市府使用，將善款用在同樣是受災戶的學校重建，符合災害防救法規定，完全合法。市議員唐碧娥表示，議會是合議制，在災民完成重建需求及照顧後，若有剩餘款用於受災學校並無可厚非，畢竟學童的安全應列為優先。

市議會在勘察後做成三點結論，包括參與會勘議員對校園校舍安全同表重視，並支持危險教室應儘速拆除重建，以確保學童安全，但仍應依市議會上個月的大會決議，不支持由震災善款支應復原重建經費。

議會︰教局應編列預算或追加減預算支應

另外，危險校舍重建所需經費，要求教育局循正常程序於一○六年度編列年度預算支應，如預算籌編不及，請於一○六年度追加減預算時編列，以符體制。最後，請市府研擬將地震災害捐款設立基金管理，以確保專款專用。