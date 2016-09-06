〈南部〉愛土地仿先民 「穿越時空」體會
〔記者林孟婷、劉婉君／台南報導〕樹谷文化基金會推動樹谷原生建築建構計畫，同時規劃舉辦「穿越時空變先民」工作坊，從食衣住育樂五部分進行推廣活動，並與關廟區新光社區合作，除了讓年輕學子學習剖竹、編竹技巧，並在樹谷文化園區搭建土埆厝、土台屋、高腳屋等，重現先民生活型態。
打造實體先民屋厝 加深永續環境印象
樹谷文化基金會在教育中心周圍規劃三棟先民原生建築公共藝術，透過打造實體的屋厝，讓民眾了解早期的生活、建築等文化特色，並透過食衣住育樂五面向活動，包括有手作工作坊、永續綠能講座、土埆磚製作等，結合環保永續環境議題加深民眾印象。
樹谷文化基金會董事長董雅坋表示，早期先民的生活方式看得出有著愛護土地的重要觀念，大多使用隨手可得的大自然資源，例如運用茅草、土磚、竹管等，加上配合當地的地形環境，建造出適合居住的建築屋體。
練習砍竹、編竹等技巧 體驗先民智慧
而透過重現早期先民的建築體，藉由參觀解說等方式，讓民眾了解且學習先民的生活智慧，若能落實在生活層面，也是對地球環境的愛護表現。樹谷文化基金會也曾與新光社區合作，推出原生自然建築實作工作假期活動，讓年輕學子實際接近竹子，練習砍竹、剖竹、編竹等技巧，不僅活絡在地竹子文化，也讓年輕學子體驗先民的生活與智慧。
國立台南生活美學館年度主題展則以「繪本美學」為主題，由樹谷文化基金會策展，展出包括考古、環境、原住民部落、生命教育、親子等五大主題，五百本各式主題的繪本，均採開放式陳列，親子可以一同在展區內閱讀。現場還有原圖牆，展出部分繪本的原圖稿，每一幅畫就是一個世界，讓參觀民眾更能從畫面中營造的氛圍，感受作者想要傳達的故事。
親子互動區有積木區及結合尋寶、動腦的探坑活動；先民考古／鄉土文化主題區，並展示關廟新光社區的竹編、漢人土墼厝模型，以及台南出土的陶器、遺骸等，教導親子如何從骨盆的大小、頭骨的凹凸，判斷骨骸的性別；綠繪本／環境主題區則搬來小型的水族箱及模型，讓民眾可以看看條紋小鲃及牠們生存的環境，讓繪本與實品可以對照，認識自己的家鄉，進而愛護環境。
董雅坋表示，引導十多所小學學童畫出自己家鄉的故事，希望藉由繪本展，保存鄉土文化，讓更多人看到孩子和學校的故事。現場還有手工繪本區，每一本都是老師帶領學生創作的成果，並有塗鴉牆，讓親子一同來塗鴉，展出時間至十月二日止。
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