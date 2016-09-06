〈南部〉影響1萬5千戶 高市6區停水延明天
2016-09-06
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市燕巢區深興路二十六巷口前管線漏水，原定九月二日進行搶修工程，因連日豪雨延期，改為九月七日進行搶修工程，預計停水十四小時，影響燕巢、岡山、阿蓮、田寮、大樹、旗山六區約一萬五千戶。
第七區管理處昨指出，預計停水日期是九月七日星期三，時間是上午九時至晚間十一時，總計停水十四小時，施工地點於高雄市燕巢區深興路二十六巷口前。
第七區管理處說，影響區域及戶數是燕巢區、岡山區三和里、阿蓮區峰山里、中正路一至一百號，田寮區僅鹿埔里、古亭里除外，大樹區佛光山、統嶺里、興田里、溪埔里、三和高地、姑山高地、旗山區嶺口及溪洲地區，總計停水戶數一萬五千戶。
第七區管理處呼籲受影響用戶留意及提早儲水備用，配合節約用水、小心火燭，並關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，停水消息可上網www.water.gov.tw查詢。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
【議長補選‧民進黨黨內登記】11黨籍議員陪同下 賴美惠完成登記
台南市議會民進黨團昨天開始受理黨內議長補選登記，民進黨內議長人選呼聲最高的前議長賴美惠，昨天在十一名黨籍議員陪同下完成黨內登記，加上部分賴系…
網友回應
熱門新聞
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會
- 陳建仁面邀教廷國務院長訪台 獲善意回應
- 顏正國扮兄弟 路人當真報警
- 謝霆鋒生日急收工 原來..趕回家會王菲
- 自由廣場》吳國楨談黨產
- 美譴責 北韓射飛彈構成海空安全威脅
- 受託照顧5歲娃 踹下樓虐死
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 美經濟若再陷衰退 Fed恐得降息至-2%
- 歐股3大指數小跌
- 〈婚姻研究院〉主動做家事 更有愛
- 中秋烤肉 骰子肉串蔬食健康吃
- 小三嗆元配 挨告自辯是妓女
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 台鐵協商 中秋疏運阻力大減
- 明再投模擬賽 殷仔歸期倒數
- 田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
- 自由廣場》不是諾貝爾得主說的算
- 「2金控」球場上較勁 看球新熱點
- 吳志揚：富邦接手犀牛 9月底前定案
- 美升息預期降低 台幣勁揚1.97角
- 《台股青紅燈》嚴凱泰的心頭大石
- 超越奢華頂級皮件 Moynat首度進駐台北
- 《龍之憂鬱》戳穿幻境的冷幽默
- 紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
- D奶寫真女王堆肥 腰間肉搶鏡
- 金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展
- 阿沁妻小產靠女兒療癒 千萬女團關懷弱勢童
- 反迫遷團體 籲爭議個案逐案解釋
- 戲裡嫁過 49歲天海祐希戲外不婚
- 涉力霸虛偽交易 王令楣背信罪起訴
- 邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩
- 郭子組曲致敬鳳飛飛 踩13公分高跟鞋開唱
- 一次動3種刀還能投 羅錦龍︰10％的奇蹟 感謝主
- 自由廣場》何不派吳澧培搞定兆豐銀？
- 美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強
- 自由廣場》台灣醫療別無選擇的出路：鬆綁！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉影響1萬5千戶 高市6區停水延明天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分