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低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
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〈南部〉影響1萬5千戶 高市6區停水延明天

2016-09-06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市燕巢區深興路二十六巷口前管線漏水，原定九月二日進行搶修工程，因連日豪雨延期，改為九月七日進行搶修工程，預計停水十四小時，影響燕巢、岡山、阿蓮、田寮、大樹、旗山六區約一萬五千戶。

第七區管理處昨指出，預計停水日期是九月七日星期三，時間是上午九時至晚間十一時，總計停水十四小時，施工地點於高雄市燕巢區深興路二十六巷口前。

第七區管理處說，影響區域及戶數是燕巢區、岡山區三和里、阿蓮區峰山里、中正路一至一百號，田寮區僅鹿埔里、古亭里除外，大樹區佛光山、統嶺里、興田里、溪埔里、三和高地、姑山高地、旗山區嶺口及溪洲地區，總計停水戶數一萬五千戶。

第七區管理處呼籲受影響用戶留意及提早儲水備用，配合節約用水、小心火燭，並關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，停水消息可上網www.water.gov.tw查詢。

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