〈南部〉玩造舟、推綠能 旗津海洋學園啟動
〔記者洪定宏／高雄報導〕高市教育局結合旗津區大汕、旗津、中洲國小與旗津國中成立「旗津海洋學園」；局長范巽綠表示，高雄為海洋首都，成立「旗津海洋學園」有助深耕海洋教育，鼓勵學校積極參與，成為海洋、環境、藝文與文化推動基地。
「旗津海洋學園」昨天上午在旗津國中舉辦啟動典禮，在太鼓聲及中洲國小獨輪車表演中揭開序幕。范巽綠帶領四所國中小師生，藉由掌舵、鳴砲、船聲等儀式，以及體驗實作划槳船、競速船、風車，象徵「旗津海洋學園」開跑，並有旗津國中「浮力平衡划槳船」、旗津國小「哪一個載得多」、中洲國小「動力造船家」、大汕國小「風生電起」等體驗教育課程。
四所學校師生也展示自製的模型船，例如中洲國小做出旗津海邊常見的輪船、漁船、交通船與木筏，也有蘭嶼獨木舟，加裝動力行駛，范巽綠也參與製作，下水PK。
旗津國中特色課程包括浮力與槓桿原理的船舶科學，與高雄海科大、陽明海洋探索館合作探索船舶科技發展，探討高雄港知識；中洲國小與社區造船廠合作製作動力船，了解當地產業經濟發展；大汕國小著重淨灘、參訪中區污水廠、探索風力發電原理等環保資源推動為主；旗津國小為高雄第一所小學，課程以舢舨文化與造舟為主，並推動海洋文學。
范巽綠強調，教育局積極舉辦多元的海洋教育活動與課程研發，今年活動包括濕地踏查、教案設計比賽、通識教育課程、與澎湖縣推動「雙星交流」，發展海洋創新課程、培訓種子教師、海洋教育嘉年華、教育參訪、建構優質海洋教育資源網絡，均展現豐富的海洋教育內涵。
「旗津海洋學園」將透過海洋核心區域學校資源整合，讓區域聯盟、策略聯盟學校具海洋教育競爭性，研發出具有在地特色的海洋課程，舉辦多元體驗活動推廣，培育海洋領導人才。
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