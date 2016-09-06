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〈南部〉吃苦當補 鼎王龍頭分享創業經

2016-09-06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鼎王餐飲集團創辦人陳世明在夜市賣麻婆豆腐起家，搖身一變成為火鍋界龍頭，他返回母校高英工商分享經驗時透露，為了還債曾在餐廳打工，師傅卻叫他去做菜，他從不推託而意外學到了本領，鼓勵學生「吃苦當吃補」，人生就有無限可能。

陳世明是高英工商第十三屆機工科校友，為了幫忙償還家中龐大債務，他選擇建教班就讀，他沒走上本行，在火鍋界自創品牌，為了回饋母校，他以「我的學習及創業之路」為主題，發表他如何從建教生走上創業之路。

他說，在工廠實習的三個月有薪水可領，回校上課後就到餐廳打工，除了留下基本生活費，所有的薪資全交給父母還債。就算退伍後到夜市擺攤，每月也只能存下二千一百元當創業基金。

跨行創業則是一連串生活經驗與機遇醞釀。陳的父母忙於工作，求學期間他就得掌廚，擅長料理的母親教授相關技巧，他從此對餐飲不陌生。在餐廳打工時，師傅們也常因忙不過來，乾脆把私房功夫傾囊相授，讓他幫忙做菜。

退伍後他到夜市賣麻婆豆腐，因鑽研出特殊口味而聲名大噪，直到卅二歲終於攢到人生第一桶金，逐步創立鼎王集團。他說：「再艱辛的環境也不要氣餒，夢想終會實現。」

高英工商校長陳德松說，學校向來重視品德教育，陳世明訓練員工時要求員工向客人行九十度鞠躬禮，這就是「稻穗越重，越低垂」的道理。

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  • 陳世明不向艱困環境低頭。（記者洪臣宏攝）

    陳世明不向艱困環境低頭。（記者洪臣宏攝）

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