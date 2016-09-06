〈南部〉面臨失明 他重機環台考照圓夢

2016-09-06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕任偉均罹患先天視網膜缺陷，醫師宣告有失明可能，為了趁眼睛還看得見時走訪台灣美景，他買了重型機車環島旅遊，卻在摸索重機過程愛上了機械，參加勞動部高屏澎東分署職訓班考取兩張證照，獲得台朔重工錄用，一圓當機械員的夢想。

廿六歲任偉均幼時跟隨雙親到海邊遊玩，突然走路搖搖晃晃，經送醫診斷出先天視網膜缺陷，未來有可能由夜盲轉為色弱、色盲，甚至是失明。

雙親內心自責，但任偉均天性樂觀，從不抱怨。他說：「換個思維，人生就會活的很快樂。」克服夜盲，他說太陽下山後，盡量減少外出，平常外出則戴太陽眼鏡保護，「問題或許沒有想像中嚴重」。

他想在視力最佳狀態階段，看盡台灣的美，近年購買重機環台旅遊，不論是花東縱谷的壯闊山景，或是屏東墾丁一望無際海景等，都有他的足跡。

接觸重機過程中，他愛上了機械，萌生進入機械職場念頭，因而參加勞動部高屏澎東分署舉辦的電腦輔助設計與製造班，考取CNC銑床乙級技術士、電腦輔助立體製圖等證照後，如願獲得台朔重工公司仁武廠進用。

他說，很享受努力工作、用心玩樂的生活，眼睛的煩惱早就被他拋在腦後！