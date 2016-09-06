| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉面臨失明 他重機環台考照圓夢

2016-09-06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕任偉均罹患先天視網膜缺陷，醫師宣告有失明可能，為了趁眼睛還看得見時走訪台灣美景，他買了重型機車環島旅遊，卻在摸索重機過程愛上了機械，參加勞動部高屏澎東分署職訓班考取兩張證照，獲得台朔重工錄用，一圓當機械員的夢想。

廿六歲任偉均幼時跟隨雙親到海邊遊玩，突然走路搖搖晃晃，經送醫診斷出先天視網膜缺陷，未來有可能由夜盲轉為色弱、色盲，甚至是失明。

雙親內心自責，但任偉均天性樂觀，從不抱怨。他說：「換個思維，人生就會活的很快樂。」克服夜盲，他說太陽下山後，盡量減少外出，平常外出則戴太陽眼鏡保護，「問題或許沒有想像中嚴重」。

他想在視力最佳狀態階段，看盡台灣的美，近年購買重機環台旅遊，不論是花東縱谷的壯闊山景，或是屏東墾丁一望無際海景等，都有他的足跡。

接觸重機過程中，他愛上了機械，萌生進入機械職場念頭，因而參加勞動部高屏澎東分署舉辦的電腦輔助設計與製造班，考取CNC銑床乙級技術士、電腦輔助立體製圖等證照後，如願獲得台朔重工公司仁武廠進用。

他說，很享受努力工作、用心玩樂的生活，眼睛的煩惱早就被他拋在腦後！

廣告
  • 任偉均克服障礙，勇於追夢。（記者洪臣宏攝）

    任偉均克服障礙，勇於追夢。（記者洪臣宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
【議長補選‧民進黨黨內登記】11黨籍議員陪同下 賴美惠完成登記

台南市議會民進黨團昨天開始受理黨內議長補選登記，民進黨內議長人選呼聲最高的前議長賴美惠，昨天在十一名黨籍議員陪同下完成黨內登記，加上部分賴系…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：〈南部〉面臨失明 他重機環台考照圓夢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.