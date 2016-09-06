〈南部〉小小年紀撐持一家 范秀維蕭韋祥獲孝行楷模

2016-09-06

來自圓富國中 2生同班

〔記者蘇福男／旗山報導〕高市民政局今年選出八位孝行楷模，其中，旗山區圓富國中三年忠班范秀維、蕭韋祥，雙雙雀屏中選，消息傳回學校，全校師生與有榮焉。

校長洪瑞鍇表示，該校位處旗山偏鄉小校，有多達八成的孩子家庭經濟狀況不佳，或為列冊中低收入戶，期望藉由各類表現活動，幫助同學們找尋資源，走出貧困，讓他們努力的故事也能激勵更多孩子。

洪瑞鍇說，兩位孝行獎得主的導師陳耀宗，平日十分關懷班上孩子，當學生成績出現異狀或作息不正常時，即主動與家中聯繫、關懷，才因此發現兩生實際家庭狀況，並提供協助。

范秀維 癌嬤弟妹一肩挑

來自單親家庭的范秀維，因父親常在外地打零工，小小年紀就一肩扛起照顧罹患肝癌的老祖母和龍鳳胎弟妹的工作。

每天除處理洗衣、煮飯等家務，范秀維還要照顧祖母生活起居、洗澡翻身、肢體按摩，祖母病情嚴重惡化時，更是到醫院徹夜陪伴，祖母考量愛孫隔天還要上學，不忍心半夜叫醒她，祖孫情感深厚，可惜祖母已於今年初過世。

儘管生活困頓，范秀維仍努力進取，學業成績經常是全班第一名，但從不驕矜自滿，謙虛自持、貼心又懂禮貌，更是師長們的好幫手。

蕭韋祥 照護雙親不喊苦

蕭韋祥年幼時，父母親雙雙罹癌，常需住院化療，龐大醫藥費拖垮家中經濟，家中其他成員需到外地賺取醫藥費，家務和照顧父母的重責大任，就落在韋祥身上。韋祥非常懂事，放學立刻回家幫忙家務，或搭車到醫院照顧父母。韋祥清除父母因化療的嘔吐物從沒怨言，更珍惜與父母相處的時間。

今年初韋祥的父母不敵病魔相繼過世，年僅十四歲的他被迫馬上長大，獨立自主，目前與姊姊同住相依為命，自己張羅生活大小事，生活雖過得辛苦，但在校表現良好，常默默地替同學付出，不求回報，是個孝順又善良的孩子。