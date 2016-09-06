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〈南部〉《觀察筆記》好像石頭

2016-09-06

張景森又吸引目光了。

好像有特立獨行的味道，行政院政務委員兼觀光發展推動委員會召集人，臉書上的「陸客是最需要交的朋友」一文，居然被行政院打臉不代表該院正式政策。

正式政策？意味可以是非正式政策？是可以私底下這麼做卻不能公開說的，是嗎？他，可是政務委員耶。

漢字不僅優美，字義也有很多的玄機與變化。陸客是最需要交的朋友，實際上以他政務官又是負責推動觀光的頭兒，這樣的話可一點都沒錯。

不過，錯在時機不對。中國想要堅壁清野，想要扼住我國觀光的脖子，想以遊覽車、旅行社、飯店、導遊、藝品店等員工的生意困境的街頭壓力，逼迫蔡總統喊一個中國。

以民逼官、以商逼政的陽謀，大剌剌地公開演示。

看準了你台灣政府明知明瞭，但是又何奈？

因為就是有一票人靠著中客團賺吃，縱使一條龍分配到台灣業者的利潤少少，卻是貸款緊緊催，如箭在弦上要不要發的何奈奈何啊！

張景森的爭議之言應該是站錯位置，那個領域屬長官權限！（資深記者黃明裕）

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