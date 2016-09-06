〈南部〉世展會幫一把 弱勢學子走向自立

2016-09-06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣世界展望會為讓弱勢學子安心就學，本學期在屏東地區共幫助四千八百二十二位學子，發出三千六百一十二萬五千元助學金。

來自原鄉的玉庭從小父母離異，由姑姑撫養長大，原來是沒有自信的孩子，十一年前成為台灣世界展望會的受助童後，在社工老師鼓勵下，參與課業輔導、生命教育、生涯規畫等活動，培養了更多興趣，從中建立人生目標，每學期的助學金，更讓她穩定就學。

去年玉庭考上中山醫學大學護理系公費生，不需要再為學費煩惱，未來的工作也已有著落；她表示，若不是展望會的助學金，她很可能因為家裡負擔不起學費而輟學，「非常感謝資助人的愛心！」。

世展會南區主任陳雅玲表示，對世展會關懷的五萬名國內貧童來說，在迎接開學的同時，也面臨繳不出學雜費和學用品費的經濟壓力，因此世展會每年新學期開學時，都會發出助學金，讓經濟弱勢兒童有公平起跑的機會，讓他們一步步走向自立。