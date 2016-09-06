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〈南部〉東縣15地點立公告 禁餵流浪犬貓

2016-09-06

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府依據「台東縣野生動物保護自治條例」規定，已在森林公園等十五個地點完成設立「禁止餵食、接觸、丟放流浪犬貓及野生動物」的公告，稽查正式上路，經勸導不聽者，將處五千元以上一萬元以下罰鍰。

台東動物防疫所所長吳子和說，縣政府訂定的「台東縣野生動物保護自治條例」雖於七月公告實施，但公告看板最近才完成設立，達到告知民眾的目的，將展開積極的稽查動作。

公告地點有台東市活水湖周邊專區、森林公園及東河鄉登仙橋，台東市三角、自強、漢中、東海、岩灣二二八公園，關山鎮里壠、豐泉、兒童公園，大武鄉濱海公園，池上鄉三號公園，鹿野鄉的鹿野公園，長濱鄉的運動公園。

吳子和說，森林公園共豎立八支告示，活水湖也有四支，除了民眾檢舉，也將分別由管理單位派人力拍照採證，再由動防所進行開單作業。

台東縣政府農業處長許瑞貴強調，餵養流浪犬貓是出自民眾的愛心，但導致犬貓群聚攻擊遊玩或運動民眾，就不恰當了，況且台東縣又是全國野生動物感染狂犬病最嚴重、最多的疫區，基於防疫，請民眾遵守規定，以免受罰。

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  • 森林公園豎立禁餵流浪貓狗告示。（記者黃明堂攝）

    森林公園豎立禁餵流浪貓狗告示。（記者黃明堂攝）

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