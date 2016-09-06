〈南部〉驅趕「霸道」水牛 「警察牛仔」好忙
2016-09-06
〔記者陳賢義／台東報導〕成功警分局新豐所據報，成功鎮基翬產業道路有水牛阻路，嚇壞路過駕駛，影響交通安全，新豐所兩警據報趕往，一人持指揮棒揮趕，一人吹哨子拉牛繩，同心協力將這隻趴趴走的水牛，一步步的驅趕到路旁，「警察牛仔」好忙，笑翻路人，但也豎起大拇指說讚。
「夭壽喔！路上怎麼會有水牛在逛大街！」開車沿著基翬產業道路返家，報案民眾遠遠就看見路中站著龐然大物，按鳴喇叭驅趕，「霸道」水牛無動於衷，毫不理會，一邊啃食青草、一邊閒逛，為避免牛隻突然「抓狂」失控攻擊，只好繞越他道並報案。新豐所巡佐莊俊男、警員許岳庭據報趕往處理，不見飼主在旁，苦思對策，決議分工使出看家本領，展開一場「人牛大戰」。
兩警一人大力揮動指揮棒，一人忙著吹口哨及牽拉牛繩，費了好大一番功夫才將這隻水牛驅趕到路邊，並通知飼主帶回。人民保母化身牛仔，巧遇路人笑出聲，大讚警方要維護治安、交通，又要做好為民服務工作，甚至當起牛仔，真的好辛苦。
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