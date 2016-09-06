| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉驅趕「霸道」水牛 「警察牛仔」好忙

2016-09-06

〔記者陳賢義／台東報導〕成功警分局新豐所據報，成功鎮基翬產業道路有水牛阻路，嚇壞路過駕駛，影響交通安全，新豐所兩警據報趕往，一人持指揮棒揮趕，一人吹哨子拉牛繩，同心協力將這隻趴趴走的水牛，一步步的驅趕到路旁，「警察牛仔」好忙，笑翻路人，但也豎起大拇指說讚。

「夭壽喔！路上怎麼會有水牛在逛大街！」開車沿著基翬產業道路返家，報案民眾遠遠就看見路中站著龐然大物，按鳴喇叭驅趕，「霸道」水牛無動於衷，毫不理會，一邊啃食青草、一邊閒逛，為避免牛隻突然「抓狂」失控攻擊，只好繞越他道並報案。新豐所巡佐莊俊男、警員許岳庭據報趕往處理，不見飼主在旁，苦思對策，決議分工使出看家本領，展開一場「人牛大戰」。

兩警一人大力揮動指揮棒，一人忙著吹口哨及牽拉牛繩，費了好大一番功夫才將這隻水牛驅趕到路邊，並通知飼主帶回。人民保母化身牛仔，巧遇路人笑出聲，大讚警方要維護治安、交通，又要做好為民服務工作，甚至當起牛仔，真的好辛苦。

廣告
  • 水牛「霸道」阻交通，成功警分局新豐所兩警化身牛仔驅趕。（記者陳賢義翻攝）

    水牛「霸道」阻交通，成功警分局新豐所兩警化身牛仔驅趕。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
【議長補選‧民進黨黨內登記】11黨籍議員陪同下 賴美惠完成登記

台南市議會民進黨團昨天開始受理黨內議長補選登記，民進黨內議長人選呼聲最高的前議長賴美惠，昨天在十一名黨籍議員陪同下完成黨內登記，加上部分賴系…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：〈南部〉驅趕「霸道」水牛 「警察牛仔」好忙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.