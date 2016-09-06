〈南部〉獵青鯊留鰭棄身 琉球籍漁船最重撤照

2016-09-06

〔記者陳賢義／台東報導〕海巡署東部巡防局八二岸巡大隊新港安檢所執行安檢勤務，在一艘琉球籍漁船船艙起獲一二七‧五五公斤青鯊魚鰭，帶回許姓船長及四名印尼籍漁工，訊後，依法函送裁處；台東縣農業處表示，青鯊雖非保育魚種，但許等五人違反漁業署發布「鯊魚鰭不離身」法規，可裁處三至十五萬元罰鍰，撤銷漁業執照，罰責甚重，籲漁民自律。

起獲127公斤魚鰭

新港安檢所人員是在前天下午登船執行安全檢查任務時，赫然在這艘琉球籍漁船船艙發現成堆鰭、身分離的青鯊，立即聯繫漁業署查報員協助處置。許等五人到案坦承不諱，供稱魚體均棄置大海，訊後，被依違反漁業法函送主管機關裁處。

八二大隊表示，漁業署自一○一年開始宣導「鯊魚鰭不離身」政策，並從一○二年起全面嚴格實行，船上若發現魚鰭離身的鯊魚，最重可罰撤收漁業執照。台東縣農業處漁業科科長陳文泰則表示，由於鯊魚魚鰭價昂、魚體無市，漁民獵捕僅取魚鰭，而將魚體丟入大海，嚴重影響海洋生態；這艘違法漁船恐將面臨撤銷漁業執照重處。