〈南部〉馬偕醫院 擬設蘭嶼醫療大樓

2016-09-06

〔記者王秀亭／台東報導〕馬偕醫院卅四年前因支援蘭嶼計畫，投入台東醫療迄今，蘭嶼醫療資源依舊缺乏，即使有「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」支援，醫護人員往返島上的交通、住宿問題無解，馬偕基金會董事長劉伯恩表示，馬偕計畫成立「東部醫療救援基金會」，第一步就是在蘭嶼設置一個醫療大樓，盼解決最急迫的醫療人員看診的人力、地點及住宿問題。

看診免愁人力、空間

民國七十年，馬偕醫院當時的院長吳再成赴蘭嶼，發現島上醫療資源嚴重匱乏，連唯一醫師也調離，回台北後，隔年發起「馬偕支援蘭嶼計畫」，開啟馬偕與台東醫療的緣分，進而設立台東馬偕醫院，迄今成為縣內醫療機構領頭羊，然而最初接觸的蘭嶼醫療資源仍貧瘠。

日前衛生福利部長林奏延關注蘭嶼醫療資源，劉伯恩表示，基金會為此在短時間內召開「救援計畫小組」，將成立「東部醫療救援基金會」，要集結更多資源及力量，長期支持東部偏鄉及離島的醫療需求。

劉伯恩進一步指出，台灣本島居民平均每七百人可分配到一位醫師，離島民眾則是一千八百比一，遇重症急救只有直升機及船運兩種後送方式，常錯過黃金治療期，雖然東馬長期支援蘭嶼、綠島IDS，最常遇到的就是醫療人員看診的人力、地點及住宿問題，因支援時間皆為星期六、日，時常面臨有人力，卻訂不到機票、住房的困境。

院方：細節仍須討論

馬偕醫院為落實協助蘭嶼醫療，除整合東部醫療人力，讓更多醫療人員投入偏鄉服務，在蘭嶼設醫療大樓，解決看診空間、住宿不足的問題，也能發展更多元的醫療服務，台東馬偕醫院表示，醫療大樓設置的相關細節仍須再討論。