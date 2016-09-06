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〈台北都會〉反毒教育展 嗅模擬Ｋ他命氣味

2016-09-06

〔記者謝佳君／台北報導〕Ｋ他命是什麼味道？大麻又是什麼氣味？台北市政府與中國信託反毒教育基金會即日起至九月十三日，在北市府一樓中庭舉辦「識毒—你所不知道的毒品真相」反毒教育特展，首度運用「Ｋ他命氣味模擬器」，讓民眾透過嗅覺，感受毒品威脅，還有藥癮者的「生命故事影像亭」、導演李惠仁為藥癮者拍攝的紀錄片「薛西佛斯.exe」，將在展覽上首播。

主辦單位指出，Ｋ他命氾濫日益嚴重，二○○五年國內Ｋ他命檢出數為一六五一件，去年飆升至三萬三八○四件，十年暴增廿倍，用量僅次於海洛因及安非他命，已成我國第三大毒害。為了讓民眾認識並遠離毒品，請來調香師運用數十種香精，調製出Ｋ他命模擬氣味。

現場還有吸毒後樣貌變化的模擬器，會拍下參觀者影像，可模擬出吸毒三年、五年、八年、十年後的樣貌，顯得憔悴而病態；「生命故事影像亭」訪問了十六名藥癮更生人的經歷，透過動態影片分享他們悔不當初的藥癮使用過程，了解藥癮者面臨的困境與問題。

導演李惠仁歷時四年、走訪多名個案，透過鏡頭記錄藥癮者的生命歷程，拍攝全台首支藥癮者紀錄片「薛西佛斯.exe」，呈現藥癮者沾染毒品後陷入痛苦與拉扯，面臨社會觀感、壓力與挫折。

台北市副市長陳景峻表示，據了解，目前國內年紀最小的吸毒者已有國小六年級學童，且使用的是二級毒品；中信反毒教育基金會副董事長、前警政署長王卓鈞也重視毒品議題，他希望透過科技互動，讓反毒走進大家生活，勇敢向毒品說「不」！

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  • 「K他命氣味模擬器」讓民眾透過嗅覺感受毒品威脅。（記者謝佳君攝）

    「K他命氣味模擬器」讓民眾透過嗅覺感受毒品威脅。（記者謝佳君攝）

  • 反毒教育特展現場有吸毒後樣貌變化的模擬器，會拍下參觀者影像，可模擬出吸毒經過三年、五年、八年、十年後的樣貌。（記者謝佳君攝）

    反毒教育特展現場有吸毒後樣貌變化的模擬器，會拍下參觀者影像，可模擬出吸毒經過三年、五年、八年、十年後的樣貌。（記者謝佳君攝）

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