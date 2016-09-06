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〈台北都會〉迎接世大運 特約旅館招募

2016-09-06

即起至十月三日 將選出百家

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○一七台北世大運熱烈倒數中，北市觀傳局即日起至十月三日，招募「世大運特約旅館」，凡位在台北市、新北市、桃園市、新竹縣及新竹市等地區，領有合格旅館業登記證或觀光旅館業營業執照，並符合其他相關規定者，歡迎報名參選，預計選出一百家特約旅館，共同迎接台灣史上最大型國際綜合賽事，提升觀光產業動能。

觀傳局觀光產業科科長陳雅慧表示，部分賽事在新竹舉辦，所以也徵求新竹地區的旅館；對旅館而言，擔任世大運特約旅館就像一種認證，不但可以得到很好的宣傳效果，也有助於經營回頭客。

陳雅慧說，簡章中「總房間數達十五間或總床數達卅床以上」的規定，用意在規範參選的旅館具備一定規模，因為需派員接受世大運相關教育訓練，像是賽事、交通和鄰近地區觀光景點介紹等，專責世大運住宿旅客接待。

陳雅慧強調，簡章中羅列了五個評比項目，包含「價格、房型及服務」、「旅館地點與交通」、「旅館執行能力」、「語言服務能力」、「加值服務」等，其中，「加值服務」雖然只佔十％，但有些旅館會推出設施免費體驗服務、一日往返旅遊行程等，對於培養回頭客是很重要的關鍵，每一個環節都值得注意。

觀傳局提醒，欲報名參選特約旅館，需通過一○四年度公共安全檢查及消防安全檢查，若於獲選特約旅館後，未通過一○五年度上述檢查者，視為資料不符，將刪除訂房網上的相關資料。

特約旅館招募資訊請洽二○一七世大運官方網站（http://2017.taipei/files/14-1000-2418,r18-1.php）。

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