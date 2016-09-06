〈台北都會〉中秋好「食」光 分享月餅、烤肉保健康

2016-09-06

〔記者謝佳君／台北報導〕中秋月圓人團圓，當心身材也圓了一圈！中秋節即將到來，各式應景月餅紛紛出爐，營養師提醒，月餅潛藏油、糖，熱量不低，像是一個一六○克的豆沙雙黃廣式月餅，熱量就高達一一八六大卡，建議與他人分食，其他主食也要酌量食用，以免熱量破表。

台北市立聯醫和平婦幼院區營養師周美均指出，月餅潛藏油、糖，熱量很高，市售一六○克的豆沙雙黃廣式月餅及一四五克的蓮蓉雙黃廣式月餅，熱量都破一千大卡，一個豆沙雙黃廣式月餅就相當於三到五碗白飯、十二小匙油及六至八顆方糖，只要吃下半顆，當餐就該減少半碗飯。

周美均建議，月餅一天攝取量控制在兩百至三百大卡，約一顆蛋黃酥的量。另外，不少業者開發各式雪餅及養生月餅，使用天然食材如柚子、柿子、堅果、桂圓或枸杞等做內餡，不失為應景又健康的選擇。

台北市糕餅商業同業公會理事長高垂琮提醒，挑選月餅應留意外觀完整，烤焙後餅皮顏色均勻，沒有過白過焦的情形；若要DIY自製月餅，也可從顏色、質地、氣味等判斷餡料是否接近自然食材，像是豆沙的色澤要自然、味道不宜太過強烈或有異味；鹹蛋黃也要挑選蛋黃顆粒完整、口感質地較鬆且有自然蛋香味道，稍有透油的蛋黃較好，避免買到冷凍變白的蛋黃。

周美均建議，中秋烤肉減少加工或高脂肉品，如香腸、熱狗、培根等，可選擇雞肉、魚肉等低脂肉類，或將蔬果製成彩蔬肉串，亦可將肉類包在生菜葉中或增加茭白筍、金針菇等蔬菜攝取，增加膳食纖維及飽足感。