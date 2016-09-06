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〈台北都會〉雲門二校園演出 百名教師席地看

2016-09-06

〔記者鍾泓良／新北報導〕「雲門二新北藝術駐市」邁入第四年，今年文化局及教育局邀請雲門二在學校及社區辦理十三場校園示範演出、一場社區舞蹈講演及三場雲門生活律動。昨日首場活動開跑，百名教師於板橋高中觀賞雲二融合編舞家黃翊編作的「流魚」、雲門二總監鄭宗龍編創「牆」、「來」和「十三聲」等作品，並與雲門二舞者一起跳舞迎接開學。

鄭宗龍表示，從八歲學舞至今已經跳了卅幾年，心裡面一直有個願望，希望每個人從小學到大學都可以有舞蹈課程可以參與，透過舞蹈課程，可以瞭解自己的身體。他與老師們分享介紹雲門二舞者的訓練及表演藝術的心得，希望帶給老師更多表演藝術教學上的啟發與想法。

文化局副局長于玟表示，雲門二到新北市駐市已邁入第四年，今年新北藝術駐市的開跑活動「校園示範演出」也有別於以往，邀請新北市的百名老師參與，讓老師如同參與「校園示範演出」的學生一樣席地而坐，用同樣的高度觀賞舞蹈、近距離接觸舞者、與舞者跳舞。

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  • 老師近距離接觸舞者、與舞者跳舞。（文化局提供）

    老師近距離接觸舞者、與舞者跳舞。（文化局提供）

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