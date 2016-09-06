〈台北都會〉雲門二校園演出 百名教師席地看
2016-09-06
〔記者鍾泓良／新北報導〕「雲門二新北藝術駐市」邁入第四年，今年文化局及教育局邀請雲門二在學校及社區辦理十三場校園示範演出、一場社區舞蹈講演及三場雲門生活律動。昨日首場活動開跑，百名教師於板橋高中觀賞雲二融合編舞家黃翊編作的「流魚」、雲門二總監鄭宗龍編創「牆」、「來」和「十三聲」等作品，並與雲門二舞者一起跳舞迎接開學。
鄭宗龍表示，從八歲學舞至今已經跳了卅幾年，心裡面一直有個願望，希望每個人從小學到大學都可以有舞蹈課程可以參與，透過舞蹈課程，可以瞭解自己的身體。他與老師們分享介紹雲門二舞者的訓練及表演藝術的心得，希望帶給老師更多表演藝術教學上的啟發與想法。
文化局副局長于玟表示，雲門二到新北市駐市已邁入第四年，今年新北藝術駐市的開跑活動「校園示範演出」也有別於以往，邀請新北市的百名老師參與，讓老師如同參與「校園示範演出」的學生一樣席地而坐，用同樣的高度觀賞舞蹈、近距離接觸舞者、與舞者跳舞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
2仲裁人偏向遠雄 議員指有內鬼
若北市府九月八日與遠雄分手，將以工期延宕、施工品質問題兩個理由終止大巨蛋契約。不過，市議員童仲彥昨爆料，指大巨蛋完工日已展延至去年四月十七日，遠雄今年七月廿九日又提工期展延仲裁，只要再多約一個月，應完…
網友回應
熱門新聞
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會
- 陳建仁面邀教廷國務院長訪台 獲善意回應
- 顏正國扮兄弟 路人當真報警
- 謝霆鋒生日急收工 原來..趕回家會王菲
- 自由廣場》吳國楨談黨產
- 美譴責 北韓射飛彈構成海空安全威脅
- 受託照顧5歲娃 踹下樓虐死
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 美經濟若再陷衰退 Fed恐得降息至-2%
- 歐股3大指數小跌
- 〈婚姻研究院〉主動做家事 更有愛
- 中秋烤肉 骰子肉串蔬食健康吃
- 小三嗆元配 挨告自辯是妓女
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 台鐵協商 中秋疏運阻力大減
- 明再投模擬賽 殷仔歸期倒數
- 田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
- 自由廣場》不是諾貝爾得主說的算
- 「2金控」球場上較勁 看球新熱點
- 吳志揚：富邦接手犀牛 9月底前定案
- 美升息預期降低 台幣勁揚1.97角
- 《台股青紅燈》嚴凱泰的心頭大石
- 超越奢華頂級皮件 Moynat首度進駐台北
- 《龍之憂鬱》戳穿幻境的冷幽默
- 紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
- D奶寫真女王堆肥 腰間肉搶鏡
- 金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展
- 阿沁妻小產靠女兒療癒 千萬女團關懷弱勢童
- 反迫遷團體 籲爭議個案逐案解釋
- 戲裡嫁過 49歲天海祐希戲外不婚
- 涉力霸虛偽交易 王令楣背信罪起訴
- 邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩
- 郭子組曲致敬鳳飛飛 踩13公分高跟鞋開唱
- 一次動3種刀還能投 羅錦龍︰10％的奇蹟 感謝主
- 自由廣場》何不派吳澧培搞定兆豐銀？
- 美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強
- 自由廣場》台灣醫療別無選擇的出路：鬆綁！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉雲門二校園演出 百名教師席地看
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分