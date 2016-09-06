〈台北都會〉搶救24歲「小綿羊」 孝女只為念父愛

2016-09-06

爸爸送的機車 哥哥切結報廢

〔記者翁聿煌／新北報導〕家住永和區的鄭慧怡有一部車齡廿四年的五十西西小綿羊「小黑」，她寧願花大錢維修也捨不得丟棄，不料陰錯陽差，被哥哥切結報廢後，先生騎車上街被警方攔停沒入，鄭慧怡知悉後非常心急，四處求救碰壁，轉向板橋監理站陳情，站長江梅英認為情況特殊，協助救回差點被拆解的「小黑」重新檢驗上路，鄭慧怡感激萬分，還與江梅英結為好友。

原來，「小黑」是鄭慧怡父親鄭正廷生前在她念專科時送她的禮物，當時車籍先登記在哥哥名下，鄭慧怡回憶，爸爸個性沈默少言，但對子女的愛都表現在行動上。

鄭慧怡年紀漸長，對爸爸的愛更能體會，父女情深無話不談，可惜好景不常，五年前爸爸心肌梗塞突然離世，鄭慧怡細心保留父親生前用品，當然少不得「小黑」，車齡廿四年的三陽五十西西迪奧機車老舊損壞，她修了再修，花了三、四萬元也捨不得換新車。

差點被拆解 陳情後幸獲撤銷

沒想到去年六月先生騎「小黑」上班時，在路上遭警察攔停，查車號發現該車已經「切結報廢」，當場被沒入，鄭慧怡非常著急，才知道哥哥早就忘記這部機車，所以向監理單位切結報廢，鄭慧怡向拖吊場求情，但員警愛莫能助，轉向站長江梅英陳情。

江梅英與同仁研究後，認為機車確實被誤辦報廢，監理站同意撤銷並重新檢驗，將「小黑」過戶到鄭慧怡名下，再付出一萬多元的欠繳燃料費、拖吊費和保管費、手續費，只要「小黑」安然歸來就好。