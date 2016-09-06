〈台北都會〉2仲裁人偏向遠雄 議員指有內鬼
2016-09-06
〔記者郭安家／台北報導〕若北市府九月八日與遠雄分手，將以工期延宕、施工品質問題兩個理由終止大巨蛋契約。不過，市議員童仲彥昨爆料，指大巨蛋完工日已展延至去年四月十七日，遠雄今年七月廿九日又提工期展延仲裁，只要再多約一個月，應完工日期就落在五二○之後，而市府是在五二○勒令停工，所以遠雄工期延宕的理由反而會歸咎於北市府方，但市府與遠雄推薦產生的三位仲裁委員中有兩位立場偏向遠雄，質疑北市府有內鬼，陷害市府。
北市府推薦仲裁委員是寰宇律師事務所主持合夥律師孔繁琦，遠雄則提出中央大學營建管理所教授謝定亞；雙方共推主仲裁人陳煌銘。但童仲彥指出，陳擔任負責人的工信工程，與捷運局有卅億元民事訴訟，有利害衝突，陳今年四月亦表示「大巨蛋去年五月廿日被柯市府以不成比例原則、莫名理由停工，不是單純民事合約問題，是政治問題。」
童仲彥表示，北市府與遠雄若九月八日終止契約，雙方可能進入長達一年的解約仲裁，理論上確定後解約才會生效，若期間延長工期的仲裁案又出爐，恐讓市府喪失一個解約理由；鬼門都關了，市府卻有遠雄內鬼，請鬼拿藥單，裡應外合，護航遠雄。法務局長楊芳玲身為市長首席法務幕僚，竟一再被「鬼遮眼」，讓大巨蛋案節節敗退，應下台謝罪！
記者昨去電法務局無法取得進一步回應。
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2仲裁人偏向遠雄 議員指有內鬼
若北市府九月八日與遠雄分手，將以工期延宕、施工品質問題兩個理由終止大巨蛋契約。不過，市議員童仲彥昨爆料，指大巨蛋完工日已展延至去年四月十七日，遠雄今年七月廿九日又提工期展延仲裁，只要再多約一個月，應完…
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