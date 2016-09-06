〈台北都會〉王世堅：市府賠錢 一定轟柯下台
2016-09-06
〔記者謝佳君／台北報導〕遠雄集團因遲未提出大巨蛋公安改善報告，北市府與遠雄可能在九月八日即走向解約命運，市府呼籲遠雄在大限前最後兩天承諾遵守七項公安基準。對此，國民黨議員厲耿桂芳說，不希望雙方走向解約，建議雙方各退一步，別再拔河。向來主張解約的民進黨議員王世堅表示，市府已錯過解約最佳時機，今讓遠雄有藉口要求市府負責。
有議員趨向 雙方各退一步
厲耿桂芳認為，解約、拆蛋是最不好的方法，危險更甚於蓋蛋，但市府現提出的七項公安基準幾乎沒人做得到，全世界也沒人這樣做，如今雙方僵持不下，只是在拔河、看誰先讓步。她認為，柯文哲不必太堅持於法無據的七項公安基準，遠雄也能稍微修正施工，讓大巨蛋順利興建。
不過，親民黨議員黃珊珊說，端看遠雄是否接受市府提供的方案，需多久時間完成改善、能改善的量體又有多大，尤其這是重大公共工程，須兼顧公共利益與公共安全。她說，雙方各讓一步、有交集，才有繼續往下走的可能。
王世堅則表示，去年五月他早已提出大巨蛋明確違約事實，議會也連署、三讀通過應立即解約、由市府接管，當時有議會背書、當靠山，柯文哲卻虛耗一年半，錯過解約最佳時機，如今讓遠雄有藉口要求市府負責，「這種貪得無厭的財團，遇上只會作秀的市長，最後就是全民買單的大巨蛋！」王世堅更怒轟：「只要市府賠錢，一定把他（柯文哲）轟下台！」
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2仲裁人偏向遠雄 議員指有內鬼
若北市府九月八日與遠雄分手，將以工期延宕、施工品質問題兩個理由終止大巨蛋契約。不過，市議員童仲彥昨爆料，指大巨蛋完工日已展延至去年四月十七日，遠雄今年七月廿九日又提工期展延仲裁，只要再多約一個月，應完…
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