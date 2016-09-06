〈台北都會〉八日大巨蛋公安改善大限 鄧家基：會等到最後一刻

2016-09-06

〔記者郭安家／台北報導〕九月八日是大巨蛋公安改善大限之日，北市府恐與遠雄終止ＢＯＴ契約，據了解，北市府昨早也開策略會議因應。副市長鄧家基受訪時措辭緩和，指「會等到最後一刻」，九月八日市府說明記者會前，遠雄若能公開承諾依照七項公安基準，提出公安改善，之後經營建署台灣建築中心審查通過，市長很樂意坐下來談遠雄的困難，「如果雙方都希望市民擁有一顆安全耀眼的大巨蛋」，大家可以彈性處理。

遠雄：不排除雙方還有商討空間

七月十九日北市府提出公安改善建議方案，大巨蛋園區商場、影城、旅館棟一樓淨空，增加半戶外騎樓容留空間，大巨蛋二樓則增加半戶外容留空間，將總容留人數從十四萬人降為九萬人，鄧家基曾說整體商業利益減少六％。但遠雄企業團發言人楊舜欽表示，企業沒有道理虧損五十年承接國家公共建設，若大巨蛋園區砍掉五、六千坪商業面積，將有自償率問題，若市府覺得園區有九百億元利潤，「買回去也不錯啊！」不過，雙方不排除還有商討的空間，遠雄既然標下大巨蛋契約，就要去努力履約，目前也還是履約者的角色，但不會退讓到自砍五千坪還要變更設計的方案。

市府堅持 遠雄要承諾七項公安改善方案

鄧家基強調，「如果雙方都希望市民擁有一顆安全耀眼的大巨蛋」，遠雄能夠接受七月十九日建議，提出確定方案，且願意完成審查，大家可以彈性處理，市長也很樂意跟大家坐下來談遠雄的困難，也許還有別的選擇，不過，市府也需回應社會、媒體及市議會期待。

據了解，北市府昨早開大巨蛋策略會議，思考各種可能；除鄧家基所述「會等到最後一刻」，北市府也評估，若宣布終止契約，雙方將進入三個月協商、協調會，接著進入仲裁。但若遠雄提出訴訟，會提假扣押、擔保品，北市府則要經市議會通過提出反擔保品；除非兆豐銀行為首的銀行團願意接手大巨蛋，與遠雄清算聯貸，而遠雄也有資金壓力。

據了解，北市府九月八日將開記者會，若確定終止契約，記者會後北市府才發函，送達至隔著一條松高路的遠雄集團