〈台北都會〉設計師教原風服飾 培訓原民手作
2016-09-06
〔記者張安蕎／新北報導〕原民局今年與財團法人紡織產業綜合研究所合作，開辦「原住民族創意服飾培訓班」及「原住民族配件設計培訓班」，期盼培養更多族人製作服飾配件的能力，產出具原住民族文化內涵及市場價值的作品。
課程邀請撒奇萊雅族的知名設計師吳秀梅及排灣族設計師安德烈分享個人經驗，並實地參觀紡織所研發成果，也可至工廠體驗數位印花技術，讓參與的學員直呼賺到了！
參與學員有具基礎縫製技能的，也有第一次踏入手作領域的，其中來自樹林的陳小姐表示，年輕時曾在成衣廠工作，因為沒有學過服裝打版，只會縫紉，所以只能將別人裁好的一片片布料縫製起來，但心裡面一直有個夢想，希望能夠透過自己的雙手，親自為家人縫製族服，當看到原民局開設培力班時，便毫不遲疑的馬上報名，期待早日圓夢。
來自烏來原鄉的周小姐也指出，媽媽及姑姑皆為泰雅織女，也在烏來開設原民工作坊，因為本身對於配件設計非常有興趣，因此報名參加，未來希望能夠將自己所學結合媽媽的織藝來創作。
原民局長楊馨怡表示，為期三個月的培訓課程，期望能提升族人的實作能力並激發創意能量，表現出各族群文化特質。
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