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〈台北都會〉教局租地闢路通北大國小 家長憂安全

2016-09-06

〔記者張安蕎／新北報導〕市府預計開闢一條道路，方便北大特區連接到北大國小，但因涉及都市計畫變更，程序漫長，教育局日前先行租下一塊私有地，可自學成路通往國小側門，卻有不少交通問題待改善，家長們盼加速行政程序，讓道路早日開通，才能免除安全疑慮。

北大國小九月創校，學生來自龍恩、龍埔、永館等里，因校園大門位於國光街，大部分的北大特區居民，必須繞行國慶路、民生街才能抵達，路程約十至十五分鐘。為方便學生快速到校，市府預計開闢一條道路，可從國慶路連通至校園內，但必須循都市計畫變更、徵收等方式，程序漫長，為此教育局租下校旁一塊私有地，整理成一條八米寬的臨時道路，先行開放通行，租金一年約五十萬元。

區政顧問林富子表示，這條八米道路內有座修車場，常有大車出入，孩童安全堪慮，且不時有民眾貪圖方便，直接自國慶路跨越雙黃線進入臨時道路，險象環生，盼市府加速徵收，開闢一條兼顧安全與方便的路供學生通行。

北大國小校長林建能指出，因都市計畫還未通過，開闢時間未定，只能暫時使用臨時道路，修車場已同意不在上下學時段出車，安全問題將積極與交通局協商，改善周邊交通號誌、標線等，並加強導護。

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  • 北大國小旁的8米臨時道路緊鄰修車場，不時有大車出入影響學童安全。（記者張安蕎攝）

    北大國小旁的8米臨時道路緊鄰修車場，不時有大車出入影響學童安全。（記者張安蕎攝）

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