| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉著裝潛中油廠區行竊 累趴車上被逮

2016-09-06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣33歲連姓男子，潛入位於頭屋鄉的台灣中油探勘部，竊取電纜線、水平儀、冷氣機等；他為了掩人耳目，還身穿偷來的中油工作服，但因漏夜「搬貨」，累趴在貨車上。中油員工昨天上班發現連男「不是自己人」，報警將他活逮，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，連男為轄區慣竊，於2日晚間7點多，曾侵入頭屋鄉的台灣中油探勘部偷竊電纜線，但因電纜線重達47公斤，連男在搬運過程中驚動附近居民，擔心失風，遂先離去。

連男於4日晚間6點多再度潛入，並穿上偷來的中油工作服，佯裝成內部員工，除將先前未能順利偷得的電纜線取走，更大肆搜刮廠區內值錢物品，包括分離式冷氣機1台、3個汽車引擎、2台水平儀及10顆電瓶等，通通搬上廠區的貨車，企圖一併載運走。但因物品多且重，連男漏夜「搬貨」，體力耗盡，結果在駕駛座上睡著。

中油探勘部員工昨天早上7點多，陸續到廠上班，發現連男穿著工作服，在貨車上呼呼大睡，但卻「從沒見過」，遂報警逮人。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
收中秋禮逾3千 政風處：須報備

九月十五日就是中秋節，中秋送禮是人之常情，市府各單位也屢見不鮮，市府政風處最近宣傳「市府員工廉政倫理規範」，舉弊案為例讓員工警惕；政風處長沈鳳樑表示，與職務、業務無利害關係都可收受，但收禮的價值不宜超…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：〈北部〉著裝潛中油廠區行竊 累趴車上被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.