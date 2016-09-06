〈北部〉40警消搜救 抓魚失蹤12小時後返家

2016-09-06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「真的是搞烏龍！」宜蘭縣五結鄉43歲吳姓男子，前天中午帶著7歲兒子到蘇澳海邊抓魚，獨留兒子在岸邊，下海後消失12個小時；警、消與岸巡人員動員40餘人與船艇搜救近5小時，哥哥更從基隆趕回來，希望弟弟平安。沒想到，昨天凌晨1點，吳男光著腳走回家，他說，漲潮受困岩洞，退潮才能離開，不知大家在找他。

警方調查，吳男前天中午開車帶著兒子，從五結鄉到蘇澳鎮頂寮生態公園海邊抓魚，他把上衣脫掉往岩礁海域去，獨留下兒子在沙灘玩沙，但下海後遲遲未歸，兒子因為玩累跑回附近車上休息，民眾看到小男孩獨自待在車上，報案請警方了解。

員警於4點24分獲報找到了小男孩，男孩說：「爸爸下海捕魚好久好久，都還沒起來。」眾人一聽趕緊搜尋，在沙灘發現吳男黑色拖鞋和白色上衣，岸巡、海巡、消防隊、派出所與義消等動員40餘人及船艇搜救。

搜救人員帶著夜視鏡等夜間搜救裝備搜救，但雨勢過大，直到晚間9點收隊暫停行動，原訂昨清晨6點再展開搜救；未料，昨天凌晨1點多，吳男光著腳、赤膊著上身，約走了2.5公里回到家門口，讓吳媽媽和哥哥大吃一驚，吳媽媽看到人後才寬心地說「人回來就好」。