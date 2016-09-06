〈北部〉推廣MIT 超半程馬拉松賽下月開跑
2016-09-06
〔記者王錦義／花蓮報導〕經濟部工業局為推廣台灣製造「MIT」產品，行銷花蓮在地特色產業，下月廿二日將舉行「深海總動員」超半程馬拉松路跑競賽。石材暨資源產業發展中心行銷推廣室助理研究員蘇紘慶說，競賽分五公里健康組、十公里活力組，以及廿三公里超半程馬拉松組，限額四千人，即起到十五日接受報名。
「只要報名就有機能運動衫、運動毛巾、健康襪等MIT產品」蘇紘慶說，這些產品都是科技製造，不但排汗、除臭，最重要的是台灣製造，另外，花蓮擁有東部深層海水產業，活動當天還會有花蓮在地特色產業園遊會，邀請花蓮農友販售農產品和有機加工品，只要報名參加，就可獲得園遊券和摸彩券，希望大家能支持花蓮在地產業、台灣優質產品。
當天路跑活動從早上六點開始，預計路跑路線從吉安鄉南濱路一段五三二號「後山山後故事館」開跑往花蓮大橋，最遠到一九三縣道月眉段，超半程馬拉松組第一名有六千元獎金及獎盃，而半程馬拉松組、活力組前十名也都有獎金及獎盃，除有比賽獎金，另外還有機會抽到iPhone、電視、自行車等大獎，有興趣的民眾可上活動官網報名參加。
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