〈北部〉37件石雕模型展 串連花蓮景點

2016-09-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮石材產業自一九六○年代興起，發展迄今造就不少知名石雕藝術家，花蓮縣文化局昨日在光隆博物館展出卅七件「花蓮國際石雕藝術季」的歷年模型，以等比例、袖珍型的石雕作品，搶先帶領遊客自太魯閣國家公園一路往南暢遊北花蓮，感受最具特色的石藝文化。

光隆博物館展出

花蓮國際石雕藝術季開辦至今已逾廿年，過程中不斷拓展花蓮文化藝術視野，邀請全台知名雕刻家進駐花蓮、媒合在地文創產業，讓花蓮在近幾年內，打響「石頭故鄉」的美名，並在縣內知名景點擺放大型石雕作品，展現花蓮豐富的石材資產。

花蓮縣文化局昨天舉行「石在美好」展覽，特別將花蓮歷屆戶外創作作品，精選出卅七件創作模型，在光隆博物館裡一次完整呈現，盼能邀請民眾輕鬆欣賞花蓮石雕藝術傑作，在大山、大海間感受石雕家正向的文化能量。

花蓮縣文化局長陳淑美說，花蓮由北到南各具旅遊特色，北花蓮有著壯闊的太魯閣峽谷，一旁又是浩瀚無際的太平洋，連結七星潭等處，均是國內外遊客必訪的旅遊聖地。

風景設置點 也設石雕藝術

她強調，此次文化局全新規劃一趟充滿文藝、知性及浪漫的小旅行，以石藝為主軸，除在博物館擺設歷屆石雕模型外，民眾還能進一步到戶外風景設置點，實際探訪石雕藝術，感受作品裏頭所蘊含的自然、歷史及人文之美。

陳淑美說，北起太魯閣國家公園至花蓮機場、七星潭風景區、石雕博物館、太平洋公園、天使廣場到花蓮火車站，每一處都有二件以上的戶外大型作品，並接續串聯起花蓮各大重要藝文景點，方便民眾共同見證美麗花蓮的發展歷程。