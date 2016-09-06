〈北部〉37件石雕模型展 串連花蓮景點
2016-09-06
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮石材產業自一九六○年代興起，發展迄今造就不少知名石雕藝術家，花蓮縣文化局昨日在光隆博物館展出卅七件「花蓮國際石雕藝術季」的歷年模型，以等比例、袖珍型的石雕作品，搶先帶領遊客自太魯閣國家公園一路往南暢遊北花蓮，感受最具特色的石藝文化。
光隆博物館展出
花蓮國際石雕藝術季開辦至今已逾廿年，過程中不斷拓展花蓮文化藝術視野，邀請全台知名雕刻家進駐花蓮、媒合在地文創產業，讓花蓮在近幾年內，打響「石頭故鄉」的美名，並在縣內知名景點擺放大型石雕作品，展現花蓮豐富的石材資產。
花蓮縣文化局昨天舉行「石在美好」展覽，特別將花蓮歷屆戶外創作作品，精選出卅七件創作模型，在光隆博物館裡一次完整呈現，盼能邀請民眾輕鬆欣賞花蓮石雕藝術傑作，在大山、大海間感受石雕家正向的文化能量。
花蓮縣文化局長陳淑美說，花蓮由北到南各具旅遊特色，北花蓮有著壯闊的太魯閣峽谷，一旁又是浩瀚無際的太平洋，連結七星潭等處，均是國內外遊客必訪的旅遊聖地。
風景設置點 也設石雕藝術
她強調，此次文化局全新規劃一趟充滿文藝、知性及浪漫的小旅行，以石藝為主軸，除在博物館擺設歷屆石雕模型外，民眾還能進一步到戶外風景設置點，實際探訪石雕藝術，感受作品裏頭所蘊含的自然、歷史及人文之美。
陳淑美說，北起太魯閣國家公園至花蓮機場、七星潭風景區、石雕博物館、太平洋公園、天使廣場到花蓮火車站，每一處都有二件以上的戶外大型作品，並接續串聯起花蓮各大重要藝文景點，方便民眾共同見證美麗花蓮的發展歷程。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
樂學卡月中發放 4萬學子受惠
基隆市高中職、國中、國小四萬名學生，九月中旬將收到市府送的好禮︱樂學卡，卡片由一卡通票證公司贊助，凡是基隆學子、不分公私立都免費獲贈；一卡通…
網友回應
熱門新聞
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 韋汝出任務 險遭金剛出賣
- 八德塑膠加工廠大火 延燒2民宅、住戶倉皇逃
- 《女友要分手》渣男恐嚇 拿愛愛影片 上網賣賣
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 吳俊宏轉型唱電音 目標「男版謝金燕」
- 妄想齊人福 保全反遭少女賴性侵
- 美網賽》四大皆空 蠻牛：明年東山再起
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 09/06 各報重點新聞一覽
- 「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會
- 志光函授個資外洩 28學員被詐500萬
- 討不回1萬8千元 消防員縱火
- 〈廢核救家園〉新政府廢核之路 走一步退兩步
- 歐巴馬被杜特蒂嗆 北韓也曾罵過...
- 交通安全納課程？ 教長:從生活落實
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pensions must provide living expenses: SDP
- 看問題》國機國造？國際合作？政府應速定調
- 店霸擺桌 拉整排機車出停車格
- 熱錢湧入 台股揚升至9100點上方
- 蕭敬騰、林俊傑爭鬥5年？ 傳因唱片公司偏心他...
- 恐怖巧合？《屍速》拍攝中 釜山出現首位感染者！
- 要泡菜妹Juniel避高帥男 詹惟中鐵嘴說...
- 《台股青紅燈》嚴凱泰的心頭大石
- 犀牛轉賣》新東家3大難題 靠「火牛陣」突圍
- 客串場均20分 豪當一哥有認證
- 38億安毒走私日本 台日聯手破獲
- 社論》年金改革不是綁票的工具
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 溫哥華台灣同鄉會 挺港爭民主
- 日人氣男團驚爆雜交 搞大少女肚子不認帳
- 巧手折皮卡丘氣球 水電工逗樂病童
- 新南向 政院：沒必要和一帶一路競爭
- 中職棒球文物展 4隊長同台
- 新南向政策啟動 邀日星助攻
- 一哥纏鬥5年？蕭敬騰林俊傑私下交情好
- 自由廣場》吳國楨談黨產
- 37年來颱風增多又變強 專家：襲台更劇烈
- 孟庭麗託夢要大家放心 弟盼還公道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉37件石雕模型展 串連花蓮景點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分