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〈北部〉軍用市地收回 宜蘭擬建里民活動中心

2016-09-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所將原本屬於公所、卻由國軍使用的「振興段七百二十五號」兩百多坪土地爭取回來；市長江聰淵表示，未來將建立「黎明社區多功能里民活動中心」，提供里民使用。

「振興段七百二十五號」原為舊黎明國小校址，民國三十三年黎明國小搬遷後，翌年國民政府來台，就交由國軍使用，長年以來歷經多項用途，從鼠疫疾病隔離區開始，到臨時兵營、軍方油庫、復興電臺等，最後建置為國情局辦公室。

市公所自一○三年十月起，結合黎明社區、縣籍立委與多位民意代表，邀集國防部等單位開會協調；江聰淵指出，經過近一年努力，去年九月終於收回該土地，並於今年完成整地，將興建「黎明社區多功能里民活動中心」，至於國軍被拆除的國情局辦公室，公所會協調在其他地方建立。

江聰淵說，公所近年來積極盤點市內可活化及再生的土地、空間，期望「振興段」這塊土地的收回，除設置活動中心，也能結合社區力量，開闢成民眾休憩與運動的場所。

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  • 「振興段725號」約兩百多坪市有地，但國軍長期使用，經公所與各單位努力，爭取回來。（記者林敬倫攝）

    「振興段725號」約兩百多坪市有地，但國軍長期使用，經公所與各單位努力，爭取回來。（記者林敬倫攝）

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