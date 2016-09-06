〈北部〉軍用市地收回 宜蘭擬建里民活動中心
2016-09-06
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所將原本屬於公所、卻由國軍使用的「振興段七百二十五號」兩百多坪土地爭取回來；市長江聰淵表示，未來將建立「黎明社區多功能里民活動中心」，提供里民使用。
「振興段七百二十五號」原為舊黎明國小校址，民國三十三年黎明國小搬遷後，翌年國民政府來台，就交由國軍使用，長年以來歷經多項用途，從鼠疫疾病隔離區開始，到臨時兵營、軍方油庫、復興電臺等，最後建置為國情局辦公室。
市公所自一○三年十月起，結合黎明社區、縣籍立委與多位民意代表，邀集國防部等單位開會協調；江聰淵指出，經過近一年努力，去年九月終於收回該土地，並於今年完成整地，將興建「黎明社區多功能里民活動中心」，至於國軍被拆除的國情局辦公室，公所會協調在其他地方建立。
江聰淵說，公所近年來積極盤點市內可活化及再生的土地、空間，期望「振興段」這塊土地的收回，除設置活動中心，也能結合社區力量，開闢成民眾休憩與運動的場所。
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