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〈北部〉2米高米香元寶 幫土地公暖壽

2016-09-06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕農曆八月十五日是福德正神聖誕千秋，蘇澳鎮公所為了幫福德正神暖壽，與在地米香業者合作，製作一千六百八十八顆起士口味的米香金元寶，堆成高約兩公尺的巨大金元寶，取名「蘇澳大元寶」，將在十日的盪鞦韆活動中，分送民眾呷平安、求財運。

「蘇澳大元寶」昨擺在永福宮前，裡面裝滿一顆顆米香金元寶，鎮長陳金麟率領永福宮委員會等地方耆老舉行上香祈福儀式，幼兒園小朋友也將象徵「豐收飽」、「學識飽」、「事業飽」、「健康飽」、「平安飽」的五個元寶（飽），放入大元寶內。

陳金麟說，為了幫土地公祝壽，祈求鎮運昌隆、五穀豐收，公所跟在地商家「一○二一嘣米香」業者合作，製作出起士口味金元寶，黃澄澄顏色，堆成長約五公尺、寬一．五公尺，高一．九一公尺的巨大金元寶。

永福宮主委洪傳智表示，蘇澳盪鞦韆有六十年歷史，以前都是結合土地公聖誕，在蘇花公路起點半山腰的永福宮舉行，今年移師蘇東里長壽堤防旁廣場舉辦，希望民眾來拿元寶、求財運。

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  • 米香大元寶慶土地公生，鎮長陳金麟率領永福宮委員會等地方耆老舉行上香祈福儀式。（記者簡惠茹攝）

    米香大元寶慶土地公生，鎮長陳金麟率領永福宮委員會等地方耆老舉行上香祈福儀式。（記者簡惠茹攝）

  • 一六八八顆米香金元寶堆成二公尺高蘇澳大元寶，為鎮民求平安、求財運。（記者簡惠茹攝）

    一六八八顆米香金元寶堆成二公尺高蘇澳大元寶，為鎮民求平安、求財運。（記者簡惠茹攝）

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