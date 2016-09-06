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〈北部〉國男甲組籃賽 內縣只1校參加挨批

2016-09-06

增國男乙組 各校都可參賽

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市光復國小辦理光復盃籃球基層訓練站區域對抗賽，國中組只邀復興，其餘都是外縣市球隊，引起縣內其他國中不滿。光復國小表示，以前就只辦甲組比賽，縣內只有復興參加，經討論，決定增加國男乙組賽事，讓其他學校也能參賽，問題已獲解決。

宜蘭縣有十六所學校是籃球基層訓練站，國小五所、國中八所、高中職三所；國中分別是復興、壯圍、五結、員山、中華、文化、國華與南澳等；光復國小受縣府委託，將在九月中下旬到十一月間，辦理光復盃籃球基層訓練站區域對抗賽，卻傳出國中男子組比賽，縣內僅允許復興參賽，其他都邀請外縣市球隊。

消息傳出後，引起縣內其他基層訓練站不滿，教練與家長都很錯愕，球員無法參加比賽也感到茫然，部分學校認為受到打擊與打壓，抨擊作法不當；中華國中等學校說，教練與隊員充滿熱情，全力投入練習，縣內辦的對抗賽竟無法參加，再多傻勁也禁不起沈痛打擊，球員是需要鼓勵的。

縣府表示，區域對抗賽是要增加訓練站選手比賽經驗與交流，今年由光復小承辦，競賽規程尚未報核備，縣府還不了解賽程安排，不過經詢問，光復國小是先邀請縣內外歷年實力優秀隊伍，也會另外分組讓訓練站學校參賽。

「以前就只有辦甲組比賽。」光復國小說，縣內只有復興國中報名全國國中籃球甲組聯賽，因此才會只邀請復興，其他五隊是外縣市球隊，其中有四隊是去年前八強，競爭強度高，將會增加國男乙組，讓其他訓練站學校報名。

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  • 宜蘭縣辦籃球基層訓練站區域對抗賽，國中組只邀復興，其餘都是外縣市球隊，引起其他國中不滿，圖為復興體育課打籃球情形。（資料照，記者游明金攝）

    宜蘭縣辦籃球基層訓練站區域對抗賽，國中組只邀復興，其餘都是外縣市球隊，引起其他國中不滿，圖為復興體育課打籃球情形。（資料照，記者游明金攝）

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