〈北部〉蘭陽院區試營運 交通分流待解

2016-09-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕陽大附醫蘭陽院區即日起試營運，院長羅世薰說，有關的交通動線、水電設施等，將仔細找出問題，並抓緊時間改善，十月正式開幕營運才能順利進行；宜蘭市長江聰淵昨到醫院關心，他說，院方在交通動線或其它搬遷需求，公所會全力協助解決。

陽大附醫蘭陽院區設有四百張一般病床、四十二張加護病床，羅世薰指出，新院區剛啟用，設備與電路都要經過測試，新院區空間增加很多，病人對於內部動線，如掛號、等待及就診等，都還不熟悉，現在要有引導人員協助，試營運除讓大家熟悉新院區，院方也會找出最佳動線。

羅世薰說，對於新院區路口的交通號誌，與校舍路號誌不同步，希望相關單位協助處理；院區入口剛好是校舍路平交道，交通壅塞，目前到新院區的救護車，不會經過平交道，會走女中路過來，不會有被車潮擋住的問題。

市長江聰淵表示，交通號誌不同步的問題，公所會協助解決，校舍路平交道非常壅塞，未來會找出車輛分流方案，減少塞車情況，公所會全力協助陽大附醫搬遷與營運需求。

立委陳歐珀指出，縣民對陽大附醫二期擴建工程都很關心，他已請陽大附醫明年三月前提出擴建計畫及預算需求，他會全力協助爭取。