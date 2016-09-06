〈北部〉陽大附醫新民院區發展長照 宜縣府不同調

2016-09-06

院方要留15門診 縣府只要4個

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院蘭陽院區昨天試營運，陽大附醫規劃舊的新民院區留下十五個門診，發展成長照中心，但縣府不同意，希望十一月之後舊院區只保留四個門診，不要造成新院區空間浪費，雙方不同調；縣府表示，新、舊院區利用問題與未來發展，會與陽大附醫再溝通，找出最佳的方案。

陽大附醫遷移到新的蘭陽院區，現有的新民院區，計畫保留十五個門診；陽大附醫院長羅世薰說，保留的門診都是跟老人醫療有關，許多長者習慣在舊院區看病，較市中心交通方便，才會保留長者最常看的門診，期望將舊院區發展成長照中心。

羅世薰指出，如果按照衛生局說法，舊院區只保留牙醫、精神科、復健科及放射科四個門診，很多長者要跨科看診，就必須在新、舊院區間來回奔波，非常不方便，目前與衛生局有公文溝通，希望爭取舊院區保留十五個門診。

宜蘭市長江聰淵認為，新院區旁的校舍路平交道還未高架化，常會造成車輛堵塞，新、舊院區間的接駁會有些困難，他也希望舊院區保留較多門診項目，病患可以分流，減少等候看病時間，也不用新、舊院區兩邊跑，舊院區附近店家也不會因為人潮變少，生意變差。

「為甚麼不能讓更多老人家用新的醫療設備？」衛生局長劉建廷表示，新院區環境好，醫療設備新，應該讓更多民眾使用，新、舊院區接駁不會有問題，縣府會協助，陽大附醫新院區能開設三十五個門診，卻只開廿三個門診，剩下的空間怎麼辦？會有資源浪費的疑慮。

劉建廷說，衛生局必須為宜蘭整體醫療需求做考量，陽大附醫針對新民院區的計畫，只公文往返溝通，實際上未與衛生局做過任何討論，希望陽大附醫人員到衛生局面對面的談，找出新民院區使用的最佳方案。